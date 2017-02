Presupuestos saqueados

La Secretaría de Hacienda reveló que durante el 2016 los estados y municipios recibieron beneficios con la recaudación que se genera por el impuesto a las gasolinas. Son recursos que sumaron 26 mil 332 millones de pesos. Es dinero transferido a los gobiernos locales, entre ellos a Oaxaca, que según la fuente es de los que mayores beneficios obtuvieron. No se precisó la cantidad que se envió a nuestra entidad, pero se subrayó que destaca entre 32 entidades de la Republica.

De los excedentes que cita Hacienda no se supo en Oaxaca. Menos en qué se invirtieron, si es que se llegaron a aplicarse en algunos de los muchos programas que en el sexenio de Gabino Cué se crearon para justificar inversiones, supuestos apoyos a los sectores más desprotegidos. La revelación fue hecha a propósito de los reclamos y críticas que vierten algunos gobernadores por el aumento a los precios de las gasolinas, cuando son ellos los que reciben los excedentes para, presuntamente, responder a las demandas de la población, a satisfacer las múltiples necesidades de las comunidades.

La publicidad del gobierno federal trata de explicar a los mexicanos el por qué de los aumentos. Afirma que se debe a los incrementos en los precios del petróleo que se cotiza en dólares, materia prima de las gasolinas, la tipo de cambio del dólar, a la necesidad de no cancelar programas sociales que benefician a los sectores más necesitados, que requieren de más de 200 mil millones de pesos.

Es el gobierno federal el que reciben las críticas, el que peor parado resulta en las manifestaciones que se realizan en las principales ciudades del país. Es el que asume el costo político, mientras que, como afirma el director de Inteligencia Pùblica, Marco Cancino, el gobierno asume las decisiones sobre el incremento y los gobiernos de los estados los reciben, callan y gastan. El funcionario lamenta que se deje solo al presidente, que los gobernadores no asuman responsabilidad alguna sobre los incrementos, ni aumenten la recaudación propia.

Así ha sido. Los gobernadores se evitan problemas con los ciudadanos que salen a las calles para manifestarse en contra de los llamados “gasolinazos”. No se exponen a ser blanco de las protestas, pero si reciben los excedentes sin dar cuenta de ellos. El uso y aplicación es secreto, discrecional, Da paso a la corrupción, el mayor de los males de México.

La corrupción, lo sabemos, da oportunidad al despilfarro en proyectos que justifican inversiones, que dan oportunidad a desviaciones, que no resuelven los problemas de la sociedad. Para citar un caso pongamos de ejemplo el proyecto del Sitybus, al que destinó el gobierno de Gabino Cué decenas de millones de pesos para el estudio de viabilidad, trazo de la ruta, infraestructura, adquisición de autobuses. Lo que se ve, lo que no está terminado, augura el gran fracaso. Lo que se heredó obliga a llevar a cabo nuevos estudios, ya que, según el secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López, el gobierno de Alejandro Murat realizará un nuevo estudio, en vista de que el proyecto inicial no es una opción viable, ya representa una serie de problemas por deficiencias, deterioro e inconformidad de la población.

En el gobierno pasado se festejaron los presupuestos “históricos” que, se dijo, lograron los diputados federales. Cada uno de los legisladores hizo suyas las gestiones, presumieron participaciones en el cabildeo, en el convencimiento a los demás integrantes de las Comisiones que emitieron los dictámenes correspondientes, que después fueron aprobados por el pleno.

Si los miles de millones de pesos de esos presupuestos hubiesen sido utilizados, aplicados, con eficiencia y honestidad, otras serían las condiciones del estado. Lo que se sabe de esos recursos son los desvíos en dependencias clave en la solución de los problemas sociales. Es el caso de la Secretaría de Salud, de la que no se habla de otra cosa que de fraudes, robos, enriquecimiento ilícito de los encargados de ella en la mayor parte del sexenio de Gabino Cué.

Se ha informado que se aplican 70 auditorías al gobierno anterior con la intervención de la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado y de la Federación. Los motivos: simular compras, ingresar facturas falsas por miles de millones de pesos.

Evidentemente, presupuestos históricos y excedentes por participaciones federales recaudados por impuestos a las gasolinas no beneficiaron a los oaxaqueños.

Opinión de Mario Blanhir González