Hicieron historia el 18 de diciembre de 2016 al quedar en tercer lugar del All Japan Robot Sumo Tournament en la especialidad de Sumo radiocontrol, son el equipo UPIIME Robots, integrado por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías avanzadas (UPIITA) y egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de la unidad Zacatenco. Ellos hablaron en exclusiva para Excélsior. Recordando que les pareció injusto quedar en el tercer lugar.

“Me siento no conforme con el resultado ya que les gane el primer round y en el segundo round me ganó él (representante de Japón) y en el tercer round que era donde se definía el combate no me dejaron regresar, porque ellos argumentaban que era peligroso que mi robot siguiera en la competencia, lo cual me pareció algo ilógico, algo muy injusto y pues la verdad fue la local (sic), era la semifinal y no iban a perder el primer lugar por nada, Japón nunca ha perdido en esa competencia y no lo iban a permitir”, reveló a Excélsior Daniel Rubén Rojas, uno de los más veteranos integrantes del equipo.

Aun así, su objetivo continúa en pie, quieren regresar este año a Japón y ganar ahora sí el primer lugar, además piensan en las competencias internacionales de China y Rumania.

“Somos un equipo competitivo, somos un equipo que yo podría considerar de talla internacional, pues lo nueve años de trayectoria y de competencia y de experiencia creo que nos respaldan”, comentó Hanz Martínez de la Ingeniería Biónica de la UPIITA.

El camino para llegar a Japón Tampoco fue fácil, pues a pesar de contar con algunos apoyos la mayoría del presupuesto del viaje salió de sus bolsillos.

“El llegar a participar en esta competencia o en este tipo de competencias suele ser retador y un poquito difícil; va en muchas cuestiones el sacrificio personal de tiempo, dinero principalmente también, que como estudiantes a veces sí nos pega un poquito el aspecto económico y pues tenemos que invertir ahora sí que lo que ganamos de otros concursos para invertirlos en un proyecto”, agregó Hanz.

El equipo trabaja en los objetivos del 2017, sobre todo ahora que son la suma de esfuerzos de dos escuelas del Politécnico.

“Somos un equipo multidisciplinario de jóvenes, anteriormente la ESIME y la UPIITA siempre en cualquier torneo era competir unos con otros, después nos dimos cuenta somos del mismo instituto, por qué pelearnos por los lugares, por qué no hacer un solo equipo para que podamos sacar los mejor de nosotros, eso fue lo que hicimos y entre el club de ESIME y el Club de UPIITA creo que tenemos más de 80 reconocimientos y medallas internacionales en tres continentes y más de 10 países”, detalló Rubén Rojas.

