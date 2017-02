Homeopatía, una “pseudo ciencia”: especialistas rusos

La comisión de lucha contra la pseudociencia y la falsificación de los estudios científicos, presidida por la Academia Rusa de Ciencias, publicó un memorándum en el que califica a la homeopatía como pseudociencia. De acuerdo al documento, los científicos llegaron a la conclusión de que la homeopatía no solo carece de base científica, sino que sus métodos de diagnóstico y tratamiento simplemente no funcionan. Para la emisión oficial del memorándum, los especialistas revisaron diversas publicaciones de revistas científicas e investigaciones clínicas referentes a la toma de dosis ultrabajas de distintas sustancias.

La historia de la homeopatía se inició a finales de los años 1770. El médico alemán Samuel Hahnemann formuló sus principios básicos al afirmar que la administración de dosis ultrabajas de alguna sustancia capaces de provocar los síntomas de una enfermedad, son también capaces de curarla (like cures like). Hoy en día, la multitud de seguidores de la homeopatía suele olvidar que, con frecuencia, la eficacia demostrada de los tratamientos homeopáticos no es coherente con su inversión económica.

En dicho campo, la sustancia “medicinal” se diluye múltiples veces, hasta llegar al punto en que esta resulta casi inexistente –los conceptos modernos de química y física descartan cualquier tipo de efecto medicinal de lo resultante. Asimismo, la comisión asegura que las afirmaciones homeopáticas sobre la “memoria del agua” no resiste a ningún escrutinio científico. Al mismo tiempo, de acuerdo al memorándum, no se debe confundir este tipo de homeopatía con aquel tratamiento que trabaja con sustancias fitoterapeúticas, cuyo efecto medicinal se encuentra en las cantidades significativas de los activos vegetales.

En resumen, la comisión brindó algunas recomendaciones para regularizar la homeopatía en Rusia. Una de ellas, dirigida a los homeópatas, les recomienda familiarizarse con los estudios científicos sobre dicho campo y desaconseja el uso de preparados homeopáticos como único método de tratamiento para los pacientes. La comisión pide también a los medios de comunicación dejar de seguir presentando a la homeopatía en sus publicaciones como “una práctica médica eficiente y presumiblemente útil”.

La mayor recomendación se le hizo al Ministerio de Salud de Rusia, a quien exhortó revisar la decisión de implementar la homeopatía en el sistema de salud, que fue aprobada hace cerca de veinte años atrás. Los investigadores también se pronunciaron en torno a las farmacias, a quienes pidieron revertir del todo la venta de medicinas e implementos homeopáticos, además de solicitar que las sustancias homeopáticas tengan su propio estante apartado del resto de medicamentos en los pasillos. Además, los médicos de la comisión aconsejan que los pacientes sean informados de la inefectividad y la cualidad pseudo-científica de la homeopatía.

En noviembre último, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos compartió una directiva según la cual, los vendedores de preparados homeopáticos de venta libre, serían obligados a presentar evidencia científica fiable sobre la efectividad y seguridad de sus productos, del mismo modo en que lo hacen el resto de medicamentos. Caso contrario, las etiquetas de los productos homeopáticos deberán indicar de manera obligatoria que su uso no tiene ningún aval científico.

La razón de esta directiva provino de las conclusiones encontradas por un grupo de trabajo especialmente dedicado al estudio de la efectividad de la homeopatía. Los resultados de su investigación afirman que la homeopatía se sostiene solo en la teoría de los propios homeópatas, y no resiste métodos de evidencia científica.

