Constitución: un comic

El domingo 5 de febrero se celebró el centenario de la Constitución Política Mexicana, que se promulgó en 1917 y este año cumplió un siglo en vigor. Desde luego, no es la misma porque en el transcurso de 100 años ha experimentado todo tipo de enmiendas, modificaciones, rectificaciones y correcciones tratando de adecuarla a los nuevos tiempos, a la moderna moral y nuevas costumbres de los mexicanos, desde otorgar voto a la mujer hasta autorizar matrimonios hace un siglo inaceptables y grotescos…hoy normales, transformando a nuestra Constitución en un código que a la letra, principios, artículos y conceptos es idónea y debiera ser eficaz como Carta Magna, pero es un comic.

Si bien la Constitución en sus artículos es cívica, ética, justa y legalmente correcta, adecuada a la idiosincrasia y religión de los mexicanos, en su aplicación, respeto y obediencia a sus preceptos y mandatos, es una especie de comic o cartoon porque no se respeta ni cumple, porque en México no hay principio de autoridad ni obediencia, acatamiento u cumplimiento a lo que a la letra dice, porque desde mediados del siglo pasado se perdió el respeto a todo, imponiéndose una extrema corrupción política, garrafal impunidad, fuero a delincuentes, extrema ilegalidad de diputados, regidores, gobernadores y presidentes, además de saqueo y rapiña de recursos públicos, sin que haya sanciones o castigos, porque en México la Constitución sirve únicamente como ornamento de que somos un país civilizado, cuando en realidad somos, en especial Oaxaca, un estado bárbaro, donde no se respeta ninguna ley, porque, no obstante la Constitución que dice garantiza los derechos de los demás, cualquiera impunemente bloquea carreteras calles, secuestra oficinas, humilla a estudiantes de la secta 22; se puede invadir plazas y parques públicos por vendedores ambulantes y al puro estilo de la mafia, vender “protección” a negocios, porque todo el sistema de gobierno está podrido y, como la Constitución es un comic, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, porque en el caso de Oaxaca, por ejemplo, si se quieren seguir tramites constitucionales, los políticos o funcionarios no hacen algo hasta que no se organice un paro o bloqueo o, si se pretende cumplir con las leyes, vendrán otros que amparados por líderes corruptos harán lo que quieran, como volver mercado la calle de Gurrión sin que el municipio aplique las ordenanzas que emanan de la Constitución, porque es un Comic al estilo de la célebre familia Burrón.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez