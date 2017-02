CON MAYÚSCULAS 07-02-2017

UABJO, A PRUEBA.- Os he platicado trescientas veinte mil cuatrocientos cincuenta y cuatro veces que la existencia de cinco sindicatos (y ya el rubio que todos odian está cocinando el sexto) al interior de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca trae al Alma Mater toda dada al catre, lista para ser sepultada, porque la existencia de tanto malandrín que sólo la han visto como botín político y económico, la están acabando. Así ha sido desde que surgieron vivillos que han medrado con la bandera del redentorismo social y que en la década de los 70’s estallaron el conflicto que llevó a la Uni a escindirse… Lo menciono como mero apunte, porque es un hecho que los vividores profesionales encontraron en la Universidad pública la gallina de los huevos de oro del petróleo, si la siguen jorobando cualquier día se les va acabar. Con que surja un Manuel Bartlet, que en Puebla mandó al averno a los jijos de su pelona para lograr el rescate de la Universidad de allá, con eso tiene. Todo lo que os platico es porque deseo comentaros que una vez que la Uni se medió libró de la presión de los chantajistas del STEUABJO, ora tiene en cascada el pleito con los otros cuatro sindicatos. Joloumi, os cuento…

STAUO, EL PRIMERO.- Por órdenes de Taurino Amílcar Sosa Velasco, líder de una de las tres fracciones del STAUO, y a la vez secretario administrativo de la Uni; la directora de Enfermería-C.U., Luisa Chávez Solano, reaviva el conflicto, como preámbulo de las negociaciones que vienen a mediados de este mes en esa unidad académica y deja sin documentos a 16 alumnos, que por ese hecho no pueden acceder a una plaza de la Secretaría de Salud para realizar su Servicio Social. Amílcar ya puso en chinga a su ahijada Luisa para que alborote el avispero y vaya calentando motores, porque los de ese grupo del STAUO vienen por la revancha y serían capaces hasta de incendiar la Universidad… El STAUO está dividido en tres tribus: la de Taurino Amílcar, la de Leticia Mendoza Toro y la de Mauro Francisco. STEUABJO y SITUABJO emplazan a huelga el 1 de febrero, pero STEUABJO es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Por los académicos está STAUO con sus tres fracciones y SUMA emplazan a huelga para el 21 de febrero. STAUO tiene el contrato colectivo. Y los empleados de confianza, el SECUABJO emplaza a huelga el 19 de abril. Vienen más días aciagos para la Universidad pública más importante de Oaxaca.

COMO JEFES.- En la pasada Legislatura local se daban sueldos mensuales de 120 mil pesos a los mandos medios, los cuales superaban hasta en un 25% a los salarios de los secretarios de gobierno del anterior sexenio. Se observa un despilfarro cañón de recursos en esa etapa. Empero, los onerosos sueldos de los mandos medios de la pasada Legislatura, comparados con los salarios de los actuales secretarios de gobierno, los superan hasta en un 75%. Cuando el “cambio”, los secretarios de gobierno tenían un sueldo mensual de 90 mil pesos, 30 mil menos que un mando medio en Jalpan, que era de 120 mil 113.80 pesos… Hoy, un secretario de gobierno tiene asignado un sueldo de 34 mil pesos al mes, 75% menos que el salario de un mando medio de la Legislatura y esto porque dos meses y medio después de que arrancaron no se han revisado los sueldos, eso es pecata minuta. No hay prisa por actualizarlos. Pueden esperar. Ser funcionario en el Congreso estatal hoy día es una chingonería porque ganas lo que no podrás ganar en ningún espacio que te abran en el Ejecutivo. Como ahí se trabaja al ritmo que lo hacen los diputados, los salarios se pueden asignar de lo más chido. Y si a alguien no le gusta, es su problema.

Y EN EL TSJ.- Todo esto nos lleva a enterarnos de cómo caminan las cosas en el Poder Judicial. Refiere la nota de TIME que a siete años de llegar a la titularidad del TSJ, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera es el único funcionario estatal que gana más que el gobernador del estado. Así, como lo oyen. Resulta que el angelito tiene 2 ingresos en el año por casi 3 millones 500 mil pesos, contra los 133 mil pesos mensuales del Number One. La nota explica que “El Tribilín” (le gusta más que el The Ugly Doll) como magistrado presidente del TSJ se lleva 1 millón 443 mil chuchulucos, pero… Vivillo desde chiquillo, el muchacho también cobra como presidente del Consejo de la Judicatura, por lo cual se embolsa 2 melones 043 mil tepalcates. El muchachito ya lleva más de seis años en el cargo. Cuando llegó al TSJ lo primero que hizo fue crear el Consejo de la Judicatura, con lo cual elevó su ingreso, qué caray. Y al frente del TSJ y la Judicatura, por sus manos han pasado presupuestos superiores a los 4 mil 943 millones de pesos. Chulada de canijo, cada año maneja más que el año anterior. Y lo más cabrón: no rinde cuentas a nadie. Todo le ha salido de perlas, por eso ya cabildea para ser reelecto por otro periodo de 8 años…

“PARA SERVIRLES”.- Lo que dice Germán Cervantes Ayala, en el papel de director del IEEPO, viene a confirmar quien madres manda en el sector educativo. Dice el chilango que ya se tienen avances en dos de las principales demandas de la Sección 22, esto es en lo relativo a pago de salarios y en la atención a maestros que no son reconocidos por la SEP. Para satisfacer al patrón -o los patrones- se trabaja en la regularización de un total de 3 mil 966 profesores. Y ya en lo que se refiere a los normalistas, ya se tiene una ruta para la “incorporación” de los egresados de las normales al sistema educativo del estado. O sea… Habrá que recordarle al Germancito cuanto se dijo la ocasión en que, muy salsas por intervención de Aurelio Nuño, les tumbaron el manejo del IEEPO a los de la Tuenti-tú: No se pagará a nadie que no trabaje en el aula, ni se dará plaza a quien no se evalúe. Y bastó con que esos guangos alzaran la voz y amenazaran para que todo se olvidara. No lo dijo el Germain pero hasta cosas de orden judicial (exoneración de los capos) ya les cumplieron, entonces como que está de más el tal IEEPO. Ya se cancelaron órdenes de aprehensión, falta liberar presos y pues lo que usted mande, jefe…

PERVERTO ALCALÁ.- Os lo dije: Perverto Alcalá se las hará de tos a quienes se proclamaron nuevos dirigentes de la Sección 59 del SNTE. Y no falló. Ni tardo ni perezoso mandó a su mozo de estoques, Miguel Silva a que desconociera a Victoria Cruz Villar como dirigente de la referida sección, “porque fue electa de manera ilegítima”. El gato de “El Orate de Laollaga” dice que para ellos el chingón es Perverto, que el líder nacional del Sindicato, Juan Díaz de la Torre, es el culpable de la división entre los mentores y que ellos, los que no jalan con el bloque de Joaquín Echeverría, van a armar barullo… Según Silva no reconocen al Comité que apadrinó la dirigencia nacional, porque Victoria no tiene el respaldo, pues fue electa de manera ilegítima. “Se tuvo una actitud parcial del SNTE, ya que las corrientes Colectivo por la Democracia y Frente Primero de Mayo han sido críticos ante la actitud tibia de la dirigencia que ha perdido espacios”. “Hemos estado perdiendo derechos y ante los reclamos para que se regularice la situación, hemos sido objeto de represión por parte de su dirigente nacional”, argumentó. Así, mientras estos weyes se muerden, los de la 22 les comen a todas emes el mandado.

LAS DE RIGO TOVAR.- Un buen ejemplo: Mexicanos que habitualmente cruzan a EU para comprar, dejaron de utilizar los dos pasos fronterizos de la ciudad de Tijuana, después de que se impulsara un boicot desde las redes sociales. Aunque no se dieron cifras oficiales de los automovilistas y peatones que atravesaron este domingo la frontera a través de las garitas de San Ysidro y Otay, fue notable la ausencia de miles de ellos. Ambas garitas permiten el cruce internacional desde Tijuana, la ciudad más poblada del estado de Baja California. Se advirtió el vacío durante las siete horas que se determinaron para el boicot, que esperan “sirva como un escarmiento” hacia algunos estadounidenses “que nos tratan como personas de segunda”… De la mismísima Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Oaxaca, la famosa CNC local, me llega este aviso: La señora Lilia Mendoza Cruz está enojada en el cargo. No era el que quería. Ella personalmente y a través de sus padrinos estuvo pidiendo la delegación de CDI, porque es la que deseaba “para ayudar a los indígenas de Oaxaca”. Puro choro, sabe que allí están los negocios y quiso hacerle en grande, pero la consolaron con la CNC. Que alguien la aplaque, plis… ABUR.