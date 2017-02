Aumenta obesidad en oaxaqueños, alerta especialista

A pesar de que en Oaxaca existen miles de habitantes que no cuentan con lo indispensable para comer, están en riesgo de padecer patologías como diabetes y enfermedades vasculares, además de que se les reduce su esperanza de vida.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Patricio Santillán Doherty, alertó que Oaxaca padece una virtual epidemia de obesidad y de sobrepeso debido a que un 60% de su población adulta sufre de exceso de peso corporal.

En entrevista, advirtió que es la población infantil donde es más notoria la prevalencia del problema.

El investigador expuso que el control del sobrepeso no es costoso, lo que es costoso es lidiar con todas las enfermedades que vienen asociadas al sobre peso: diabetes mellitus y problemas del corazón; incremento en el riesgo de desarrollar cáncer, son enfermedades crónico degenerativas que duran mucho tiempo en aparecer y duran tiempo y son muy costosas para su tratamiento y su control, y muchas de esas enfermedades no tienen tratamiento, tienen control que implica que el paciente se mantiene enfermo pero en un estado más o menos adecuado.

Explicó que hace años era la falta de nutrición lo que preocupaba a los gobiernos, pero ahora hay una “transición epidemiológica” en el país provocando enfermedades que antes no había.

“Sin habernos desecho de enfermedades que ya había de años atrás, uno de esos problemas que está incrementándose ahorita como parte de esa transición epidemiológica es la alta prevalencia de problemas de sobrepeso en la población de nuestro país”, advirtió.

Explicó que el sobrepeso está íntimamente ligado a una serie de problemas graves de la salud, crónicos y tiene que ver con el incremento de diabetes mellitus, con el incremento en el desarrollo de arterosclerosis y todo lo que conlleva la arterioesclerosis, infartos al miocardio, insuficiencia vascular, problemas renales, entre muchos más problemas de salud.

Consideró que es necesario generar una cultura de la nutrición adecuada entre la población para tratar de contrarrestar el sobrepeso. “Muchas veces es fácil decir ya no coman, pero la gente a veces come lo que puede y a veces lo que puede comer no es lo más adecuado para su nutrición y de acuerdo a estudios que realiza el Instituto Nacional de la Nutrición para ver la combinación de alimentos adecuados que se requieren y el control de la ingesta de calorías cuyo incremento va relacionado con la acumulación de grasa en el cuerpo”, abundó.

De acuerdo con la actualización de los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la cual incluye el desglose de la información por entidad federativa, en Oaxaca el 22 por ciento de menores de cinco años tiene talla baja para su edad, aunque en las zonas rurales la frecuencia del problema se eleva hasta casi un tercio de los niños (32 por ciento). Esta deficiencia se mantiene en el mismo nivel en los de cinco a 11 años.

La investigación, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), destaca respecto del sobrepeso y la obesidad entre los niños oaxaqueños y guerrerenses que se ubica por debajo de la media nacional; sin embargo, uno de cada cinco infantes en ambos sitios tiene exceso de peso.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son desde hace años las entidades con más bajos niveles de desarrollo humano, situación que prevalece.

Es de señalarse que los estados de la República con menor índice de desarrollo también reportan los peores indicadores en materia de nutrición. Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen las prevalencias más altas en talla baja para edad, lo cual revela la forma más grave de desnutrición.

Con información de Juan C. Medrano