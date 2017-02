New York, la ciudad más importante de los Estados Unidos de América, es ahora el ejemplo de participación CIUDADANA, en respuesta a la actitud NEOFASCISTA del PRESIDENTE de su propio país. Un grupo de personas que viajaban este domingo en el SUBWAY, que es el equivalente al METRO, que opera en diversas naciones del mundo, buscaron en sus bolsas o bolsos, los pañuelos de papel, de marca internacional muy conocida, que por allá se venden perfumados, para limpiar con su leve contenido de alcohol, los signos FASCISTAS ,como la mundialmente conocida SWASTICA de los años de HITLER y letreros impulsados por el movimiento reaccionario de su PRESIDENT, en contra de los migrantes de diversos países del planeta que llegan o pretenden llegar a esas tierras en busca del otrora AMERICAN DREAM. En menos de lo que les platico, desaparecieron los signos de odio y de rechazo a todos los seres que NO pertenecen a la raza BLANCA, que para el nuevo HITLER, debería ser la ÚNICA en el planeta. Desaparecieron los letreros, pero ha quedado como modelo y ejemplo para el MUNDO, la ACCIÓN CIUDADANA, que es la que DEBERÍA realmente quitar o poner GOBERNANTES, que desgraciadamente, son IMPUESTOS por pequeños GRUPOS de personas (llamados a veces, PARTIDOS POLÍTICOS) que buscan ÚNICAMENTE preservar los intereses de toda índole de los que están en el PODER. Pudiera ser que por fin haya llegado ya el momento histórico de que sean los PUEBLOS, los verdaderos CIUDADANOS, los que ELIJAN y NOMBREN a SUS GOBERNANTES. Pero lo deseable es que los participantes sean los grupos MAYORITARIOS, NO comprometidos con las mafias de ninguna naturaleza, llámense LÍDERES CORRUPTOS o como quieran llamarse en el mundo. En MÉXICO NO se han visto acciones realmente ESPONTÁNEAS en favor de las causas nobles y benéficas para las mayorías. O quizá se han perdido en el maremágnum de INFORMACIONES pagadas por el propio gobierno para MANTENERSE en el MANDO, para beneficio de unos cuantos. La prueba de ello es el reducido número de familias “mexicanas” que detentan el 85% de la RIQUEZA NACIONAL, mientras la gran mayoría de mexicanos NO perciben siquiera SALARIOS JUSTOS por el trabajo que realizan. No es necesario repetir que hay MILLONES de hombres – mujeres – niños – niñas – adolescentes de todos los “sexos”, que NO pueden obtener ingresos para COMER más de UNA vez al día…Allá en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, además de la acción que estamos mencionando, en las semanas recientes se han realizado MARCHAS, PROTESTAS auténticas y justificadas, en contra de las TROPELÍAS y abusos de su NUEVO PRESIDENTE, que al parecer han empezado a abrir la esperanza de que el señor MODERE sus arbitrariedades y afán de PODER MÁXIMO en el MUNDO. Lamentablemente en MÉXICO ha sido el propio PN el encargado de MANIPULAR y PROMOVER, NO tanto la UNIDAD en torno al PAÍS, sino su PROPIA IMAGEN para mantenerse en la SILLA del máximo PODER nacional. ¿Llegará alguna vez el día en que los CIUDADANOS OAXAQUEÑOS y los del país en general, pensemos y ACTUEMOS para alcanzar la VERDADERA DEMOCRACIA y el gobierno DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO? Ojalá que nuestros nietos llegaran a ver y a vivir tan deseada y esperada época. Que las FAMILIAS tomen la batuta y empiecen por EDUCAR a sus propios hijos, para lograr un MEJOR PAÍS.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García