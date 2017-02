Mejorar servicios turísticos

Mejores servicios para enriquecer las visitas a Oaxaca. El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Juan C. Rivera Castellanos, al inaugurar una nueva flotilla de autobuses ADO destacó la importancia del trabajo coordinado entre empresarios y gobierno para proporcionar al turismo servicios de alta gama y calidad, señalando que más del 90 % de los viajeros que llegan a la entidad lo hacen por carretera, por lo que, efectivamente, es importante contar con unidades de transporte de pasajeros con calidad como lo que prestan el servicio ADO, no obstante, el turismo no depende únicamente de cómo se transporte de un lugar a otro, ese es el medio únicamente, porque lo que realmente significa todo, es el lugar al que se llega, ya sea a descansar, conocer o relajarse al vacacionar, los demás, los que vienen por obligación son otra cosa.

El viajero, turista, paseante, trotamundos o explorador, más allá de como alcance su destino, lo que quiere es llegar a sitios seguros, amigables y hospitalarios y, por supuesto, esto excluye a Oaxaca, una entidad hostil, agresiva y enemiga de sus paisanos y turistas, porque es bien conocido en el país que en Oaxaca todos los días hay bloqueos de calles, secuestro de empresas incluido el aeropuerto, cierre del ADO con frecuente cancelación de salidas o llegadas, porque si no es uno u otro grupo de malvivientes, lo cierto es que en Oaxaca no se puede saber cuándo cerraran por protestas una carretera o cualquier calle. La semana pasada fue bloqueada la carretera internacional impidiendo la salida de autobuses ADO perjudicando a miles de pasajeros que seguramente no volverán, igual que a Huatulco, que me decían es una maravilla natural, pero que desagradable sorpresa cuando después de visitar sus paradisiacas playas hay necesidad de utilizar baños; pintorescos los restaurantes, pero infames y nauseabundos sus servicios sanitarios. Por mí, dije, no hay problema, sé que así de sucios son algunos oaxaqueños, no les importa la aseo y limpieza de sanitarios, digamos es “normal”, pero había turistas extranjeros, españoles, gringos, que esperan limpieza, higiene e intimidad en los baños, y excepto Clubs de Playa, todas las playas públicas de Huatulco carecen de baños dignos, limpios y de calidad, lo que hay son horrendas letrinas con retretes infectos y pestilentes que carecen absolutamente de esa alta gama y calidad de la que habla Sectur y así ¿de qué sirve un excelente transporte, si este lleva a lugares hostiles e irritados o infecciosos y apestados como las letrinas de las playas de Huatulco y de otros sitios turísticos Oaxaca.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez