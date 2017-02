Lanzan nuevo tráiler de Pirates of the Caribbean

Disney presentó durante el bloque de comerciales del Super Bowl LI un nuevo tráiler para la próxima entrega de Pirates of the Caribbean, donde por primera vez vemos a Jack Sparrow.

En esta nueva entrega Jack Sparrow es preseguido por el letal fantasma del Capitan Salazar. El tráiler va acompañado de la canción Ain’t No Grave’ de Johnny Cash, ya hemos visto en las pasadas entregas como Jack Sparrow ha escapado de las garras de la muerte.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales estrenará el 26 de Mayo de 2017 y cuenta con el elenco de Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario y Geoffrey Rush.

Con información de Agencias