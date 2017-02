La Constitución, hoy

Se cumple el centenario de la Constitución de 1917, parece obligado mencionar que de ella queda muy poco, pues las más de 600 modificaciones que calculan los expertos han conseguido alterar el eje rector de su contenido. La importancia de la Constitución desde el punto de vista político, reside en que es la expresión jurídica del pacto social surgido de la Revolución Mexicana.

En realidad, cualquier balance objetivo del movimiento armado tiene que reconocer que el proyecto histórico que hegemoniza a la Revolución es romper las trabas para el desarrollo del capitalismo en el país, que representaba la dictadura de Porfirio Díaz, sumido en las contradicciones de un Estado oligárquico que ciertamente asiste a los primeros pasos de la industrialización, pero que obtiene su fuerza de los hacendados, esto es de la economía rural, que propicia el Estado de mano dura, que multiplica la injusticia, ahoga la democracia y lleva la explotación de los campesinos a límites insufribles, los arraiga en las haciendas y dificulta por lo tanto la liberación de la fuerza de trabajo, condición indispensable para la formación del ejército de proletarios al servicio de la industria.

Pero independientemente de que el desarrollo del capitalismo sea el proyecto histórico hegemónico, nadie podía ignorar que campesinos y obreros, aunque estos últimos en menor medida, habían constituido los ejércitos de todas las facciones revolucionarias, sean villistas, zapatistas o carrancistas. Por eso el pacto social, esto es el acuerdo entre las fuerzas sociales presentes en un momento determinado, no podía excluirlos, lo que quiere decir que la Constitución, que, como decía, es la expresión jurídica del pacto social, tenía que incorporar las demandas esenciales de los campesinos y los obreros. Y en efecto, así fue.

De la Constitución de 1917 queda poco, pero precisamente por eso es necesario reconstruirla, defenderla y cumplirla. No es que el texto constitucional sea inamovible, ni que no puedan incorporarse nuevos preceptos al paso de las transformaciones sociales, lo que no puede aceptarse es que las modificaciones tengan un carácter excluyente, desconozcan principios fundamentales de la vida democrática o pongan en peligro el patrimonio de la Nación.

Editorial