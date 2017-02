Entre 10 y 15 municipios de los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí enfrentan problemas de abasto de combustible, luego de 24 horas de bloqueo de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Combustibles (TAD) varios en Ciudad Madero.

Desde temprana hora, los integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) en la zona sur de Tamaulipas se apostaron en el exterior de esas instalaciones estratégica de Pemex, prohibiendo el acceso y salidas de las unidades de la paraestatal, responsables de la distribución de combustibles, como media de protesta contra el incremento al precio de la gasolina y diesel.

Desde aproximadamente las 07:00 horas, encabezados por Sandra Lara Kelly dirigente estatal de la CONACI, Jorge Gual, dirigente de esa organización en Tampico y José Lugo en Madero, un grupo de personas se mantiene sin permitir el flujo de pipas distribuidoras de los hidrocarburos.

Esto ya comienza a tener efectos en municipios como Tampico, Madero, Altamira, Mante, Xiconténcatl; Llera, en Tamaulipas; pero de igual forma en otras localidades como Pueblo Viejo, Pánuco, en Veracruz; y Valles y toda esa zona de la huasteca de San Luis Potosí, donde se podría presentar un desabasto grave de combustible.

Jorge Gual, reconoció que estas acciones de protestas continuarán durante los próximos días y son con el objetivo de exigir a las autoridades federales que recapaciten en torno al aumento a los combustibles, que verdaderamente se preocupen por el bienestar de la sociedad.

“Es necesario tomar acciones como éstas, cuando hay un estado sin derecho y sin legalidad, entonces para que seguir caminando sin un rumbo fijo, entonces son acciones como ésta, es una revolución pacífica del intelecto, con razón y legalidad que tenemos que tomar estas acciones”, dijo.

El líder de la Conaci en Tampico, aseguró que el gasolinazo es una coyuntura donde se inicia una etapa de exigencia, de rendición de cuentas de los mandantes que son los ciudadanos a los mandatarios que son los que deben representar a la gente y no lo están haciendo.

El dirigente de esa organización expresó que la protesta permanecerá desde las 07:00 y hasta las 23:00 horas y se prolongará por los siguientes días.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de su área jurídica en Madero, ya analiza las acciones a seguir mediante la vía legal, a fin de evitar mayores afectaciones a labores de la empresa.

Victor Campero Jarque, vocero de la institución, dio a conocer que los abogados ya se encuentran trabajando sobre el caso y también han solicitado la intervención del Ayuntamiento de Madero y la Secretaría General de Gobierno para tratar de solucionar el asunto.

De acuerdo al entrevistado la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Combustibles varios, dentro de su zona de influencia distribuye de 60 a 70 mil barriles de productos como son gasolina magna, premium, diésel, hidrosina, entre otros, equivale te a 11 millones de litros diariamente.

A poco más de 24 horas, que han sido impedidos los trabajadores de Pemex de salir a cumplir con la distribución ya evalúan las afectaciones que puede provocar esta manifestación.

No estamos confrontando, no somos autoridad, ahora sí que dentro del marco legal estamos actuando, yo, no sé qué tan legal sea el bloqueo, están afectando instalaciones estratégicas como son las de Pemex, por eso entró el área jurídica”, explicó.

A través de su cuenta de Twitter @Pemex citó, “exhortamos a quienes mantienen bloqueda la temrinal de almacenamiento y despacho de Madero, Tamaulipas a liberar los accesos”; en un segundo tuit “El retiro del bloqueo en al TAD Madero #Tamaulipas permitirá reanudar el suministro de combustibles y garantizar el abasto a la población”.

EN TOLUCA

Integrantes del Frente Nacional de Ciudadanos se manifestaron a las puertas de la planta de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Toluca e impidieron el paso de pipas y vehículos de carga. La protesta se extenderá por los próximos cinco días.

Desde temprana hora, un grupo conformo por 20 personas colocó una manta el acceso ubicado en Paseo Tollocan, donde permitieron el acceso y salida de los empleados, pero a los vehículos que acudieron a cargar combustible, se les impidió el paso.

El bloqueo ocasionó que algunos autos quedaran varados en uno de los carriles laterales de la vialidad, lo que ocasionó un caos vehicular, que afectó a usuarios del transporte público de pasajeros y automovilistas particulares.

Los manifestantes se pronunciaron por la eliminación del aumento al precio de las gasolinas que repercutieron en el incremento en cascada de diversos artículos y productos que afectan a los consumidores.

Esta nueva jornada de protestas, se da luego de que del 2 al 12 de enero ciudadanos y organizaciones civiles se movilizaron en la entidad, tras el primer incremento de las gasolinas de este año, acciones que dejaron 31 bloqueos en carreteras federales.

A estas manifestaciones le siguió el registro de actos vandálicos en 81 tiendas de autoservicio y de conveniencia ubicadas en municipios del Valle de México y algunos en el Valle de Toluca, que dejaron cientos de detenidos y daños materiales cuantificados en miles.

Las inconformidades sociales a nivel nacional ocasionaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplazara una semana el segundo gasolinazo del año.

El costo de los hidrocarburos se mantiene en el caso de la gasolina magna en 15.99 pesos por litro, la gasolina premiun en 17.79 pesos y el diesel en 17.05 pesos.

EN NUEVO LEÓN

Por segundo día consecutivo, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano protestaron en contra del gasolinazo y lo hicieron bloqueando las terminales de reparto de Petróleos Mexicanos (Pemex), que están localizadas en Santa Catarina y Cadereyta.

Las acciones fueron lideradas por Gilberto Lozano, presidente de la agrupación, quien se pronunció en contra del incremento de la gasolina y el diésel y mencionó que el CNC tenía tomados centros de distribución en todo el país.

La intención es estar todo el día. Lo mismo está ocurriendo en los 37 centros de distribución en el país”, indicó.

Lozano, con un grupo de unas 30 personas, bloqueó los accesos del centro de distribución de Santa Catarina. Desde las 9:30 horas inició la movilización, al lugar llegaron al filo del mediodía un grupo antimotines, elementos de la Policía Federal y municipales a tratar de liberar la terminal de almacenamiento y abasto de combustibles.

Los elementos amagaron con llevarse a los inconformes, pero Lozano lo impidió al advertir a los uniformados que sin una orden de aprehensión no podrían proceder en su contra.

Los inconformes con el alza en el precio del combustible portaban pancartas con leyenda: “No al gasolinazo” y lanzaban consignas en contra del mandatario del estado, Jaime Rodríguez Calderón.

El domingo el CNC también realizó una movilización en gasolineras de diversos puntos del área metropolitana y en las terminales de Pemex.

Con información de Excélsior.