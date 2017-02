En Tijuana, muro de Trump no los detendrá para alcanzar su sueño

La de Porfirio Hernández es la última familia residente de Tijuana, pegadita a la barda fronteriza que Donald Trump quiere ampliar, sin embargo, este carpintero, oriundo de Chiapas, tiene más sentido común y conocimiento del fenómeno migratorio que el nuevo presidente estadunidense.

Residente del Nido de las Águilas desde hace 17 años, Hernández Pérez dice que:

“Si el presidente quiere construir el muro, de todas maneras, la gente busca formas, y nada más aumentaría más el peligro de la ciudadanía, ya sea que puedan escarbar por debajo, o se subirán tirando algún lazo, alguna cosa para que puedan pasar, porque la gente no se puede detener, la gente no se puede detener.”

Como el último de los tijuanenses, Porfirio Hernández ha visto pasar frente a su casa a numerosos migrantes que buscan internarse a territorio estadunidense.

“Sí, muchísimos. A los que pasan aquí los dejan pasar, pero ya cuando van más o menos a mediados del cerro ya los atrapan, y algunos que no se quieren dejar agarrar vienen y hasta acá como a 100 metros se salen los migras por otro lado, y los vienen persiguiendo correteando hasta con helicóptero. En una ocasión llegó hasta ahí, cerca de la casa grande, y no se dejaba agarrar el mexicano, o no sé de dónde. Es porque pasa la gente, anteriormente pasaban casi a diario”, explica Porfirio.

EL MURO NACE EN LA PLAYA

La primera acción para el reforzamiento del muro entre México y Estados Unidos tuvo lugar en playas de Tijuana, donde a los pilotes metálicos clavados en la arena y que fueron extendidos mar adentro hasta 50 metros, se le agregó una malla metálica que impide que las familias divididas por la frontera intercambien objetos, tal como lo hacían cada domingo cuando se reúnen en el Parque de la Amistad.

El muro de pilotes metálicos de 6 metros de altura, forman parte de una barrera de 90 metros a prueba de corrosión que, en 2012, fue instalada en sustitución de la valla metálica que ya se encontraba en ruinas.

El tramo formó parte de un cuerpo de 365 metros de extensión, de los cuales, 274 fueron plantados en tierra y el resto mar adentro, como parte de un proyecto cuya construcción fue de 4.3 millones de dólares.

Hasta antes de esta construcción, la zona de Playas de Tijuana se había convertido en un punto de cruce de droga y de indocumentados, que eran transportados sobre lanchas, motos acuáticas y hasta tablas de surfear

A partir de la conclusión de la obra, varios connacionales han sido rescatados tanto por salvavidas del departamento de Bomberos de Tijuana, así como por elementos de la Border Patrol, a punto de perecer ahogados en el mar o atorados entre los pilotes metálicos.

La malla metálica refuerza este muro, que ya había sido instalado desde hace 7 años en esta frontera.

