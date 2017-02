Es raro que una o más veces a las semana no vayamos a leer un titular en el que Google nos sorprende con actualizaciones de sus aplicaciones –y eso es lo bueno de utilizarlas, que siempre están implementando mejoras. En esta ocasión han actualizado la app de Maps con un nuevo menú.

Este nuevo menú, ubicado en la zona inferior de la pantalla implementa información en tiempo real sobre tres áreas en específico: lugares, navegación, y transporte público. Evidentemente ya estas opciones eran accesibles desde antes pero la novedad es que aparte de ser mostradas en la pantalla principal, la información que contienen es actualizada en tiempo real.goog

En la pestaña de lugares por ejemplo, podremos encontrar un listado de sitios organizados por categorías como restaurantes, gasolineras, farmacias, cajeros automáticos y supermercados. Esta lista se actualiza para mostrarnos los lugares que están alrededor de nuestra ubicación actual y lo mejor es que al hacer ‘clic’ sobre uno de ellos no solo podremos ver la ruta, sino algo de información que maneja Google acerca de este lugar.

Google Maps ahora te dice la afluencia de clientes de tu bar o restaurante preferido en tiempo real

En el caso de navegación, podemos acceder rápidamente a las direcciones que tengamos salvadas, así como un reporte muy rápido del tráfico en tu zona. Desde aquí también podemos elegir la opción de ‘Empezar a conducir’, que pondrá Google Maps en modo navegación.

Por el lado de la pestaña de transporte publico, encontraremos recomendaciones sobre el transporte que podemos tomar para ir a las direcciones que ya hayamos visitado o que tengamos almacenadas en nuestro directorio de direcciones.

La actualización en un principio debo confesar me ha hecho arrugar la cara porque me gusta ver el mapa de Google en pantalla completa, y un menú que acorte esta visibilidad podría parecer molesto, pero no lo es. En efecto, logra acelerar muchos procesos que antes te tomaban más tiempo realizarlos, y el hecho de que se actualice en tiempo real es sin duda la mejor parte.

Google Maps integra estas nuevas funciones en su aplicación para iOS y Android, así es que cuestión de tiempo para que aparezca la actualización en tu tienda de apps.

Con información de Agencias