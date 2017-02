CON MAYÚSCULAS 06-02-2017

FALTAN LOS PLAGIARIOS.- No es cosa de darle muchas vueltas al asunto para entender porqué un juez penal -de los que cobran con “El Tribilín”- dejó libres de toda culpa al borrachito Rubén Núñez Ginés, Pancho “Chico Pelón” Villalobos, Efraín Picazo, Jotón Nazariega, Aciel Sibaja y Heriberto Magariño, quienes integraban la batería pesada del Cártel 22, ese que sigue mandando en el sector educativo de Oaxaca. Este grupo delincuencial sigue mandando en Oaxaca y la sacrosanta autoridad prefiere sacarles la vuelta antes que enfrentar sus sistemas de presión, que ya se sabe, van desde las marchas y bloqueos, hasta la suspensión de clases y plantones indefinidos… Eso fue todo. Los bueyes apuntados, con todo y que la autoridad tenía los elementos suficientes para refundirlos en el bote, dejaron de ser perseguidos por la ley para convertirse en blancas palomitas. El celebérrimo juez Armando Lustre Núñez, quien pasará a formar entre los personajes queridos por la 22, como el infumable Ombudsman Artulitro Peimbert, les limpia la cola y aunque falta por detener a la Jicayán y a la Cleyver, el asunto será archivado y no duden que en unos meses queden en libertad los plagiarios. La divisa hoy día es el: no tranza, no avanza. Y tan-tan.

ASUNCIÓN “DEMOCRÁTICA”.- ¡Que tiempos aquellos, señor Don Simón! Quienes tienen memoria se han de recordar las formas en que asumieron la CNC estatal camaradas como el Porfirio López Ortiz, Fortino Figueroa o Luis Jiménez Sosa. Docenas de descalabrados era el saldo de aquellas épicas elecciones (finales del siglo XX), se disputaban el sector campesino del PRI con alma, vida y corazón. Tiempos en que la CNC era el pilar más fuerte del partido dominante en México. El sector se disputaba tanto a nivel central, la CNC, como estatal, la quesque Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de Oaxaca… Se formaban planillas y salía triunfador quien tuviera el visto bueno tanto del gobernador en turno (priista, obviamente) como del CEN del PRI, la propia CNC y por supuesto el palomazo presidencial y del que habitaba Bucareli. A la larga, el sector campirano tricolor a nivel nacional valió madres desde que PRD y luego Morena le disputaron la clientela; ahora esos partidos tienen mayoría en todo el país. En Oaxaca, la CNC es una agencia de colocaciones propiamente y ahí, como os dije con tiempo, clavaron a Lilia Arcelia Mendoza, a terminar de sepultar al sector para el PRI. Y la pusieron sin elección ni nada. Tú vas, un puesto más de gobierno. Punto.

TERCER MES, Y… Pues sí, estamos ya en el tercer mes del gobierno que se estrenó en diciembre y cercanos también a los primeros y emblemáticos Cien Días. Por tradición, en ese lapso suelen darse si no los arranques de obras espectaculares, sí los primeros indicios de lo que será durante los 72 meses que comprende su gestión. Lo hemos dicho: el nuevo mandamás no trae una varita mágica para que con solo insinuar el palito o la batuta, ya se hizo tocho morocho o se ejecutó tal obra. No, esto es cosa de time y que quienes integran la orquesta se pongan también las pilas y jalen al unísono, a la par que juntos. Pero hay quienes no le atoran… Os refifo, estamos ya en el tercer mes y, esas bocas de tormenta en puntos clave de la capital y sus municipios aledaños, siguen esperando que un alma de Dios se compadezca y vaya a repararlos. Allí están los que os señalé desde las primeras semanas del relevo gubernamental en la calle de Hornos y la Avenida El Rosario. Casi 70 días y Marcelo Díaz de León de la Sapao, ni Benjamín Hernández de la CEA, se han dignado asomarse siquiera por donde se hunden las tiras de acero que sucumben ante el paso de unidades de más de 20 toneladas. ¿Se vale tanto valemadrismo?

Y SON GUERRILLEROS.- No es para ignorar a pobladores de Santa María Atzompa, que con razón exigen al insigne coordinador de la fracción del PRD en el Congreso federal, Francisco Martínez Neri, y al ex -militante del PROCUP, Felipe Edgardo Canseco Ruíz, que saquen las manos del conflicto electoral de este municipio. Junto con ex candidatos y ex aspirantes a la presidencia municipal de la localidad, encabezados por Porfirio Hernández, exhortaron a ambos personajes a dejar de inmiscuirse en las decisiones que solo le competen a la ciudadanía. Aseguran que partidos políticos y los desestabilizadores quieren ver a Atzompa sumido en el divisionismo… La gente que rechaza la violencia y los enfrentamientos estériles, señalan que Martínez Neri y el ex guerrillero Canseco Ruíz, solo utilizan al municipio como un botín económico. En esto incluyen al presidente depuesto, Isauro Antonio Enríquez González, a su “asesor” Canseco Ruíz y al hijo de Martínez Neri, quien en el trienio anterior fungió como contador del ayuntamiento. Dicen que se pasan de lanzas al negarse a dejar el palacio municipal. Cosa de recordar que Atzompa es el refugio del “Burro” Erangelio Mendoza González, los nexos de don Pancho Martínez y…. ¿Mande?

¿Y LOS RESPONSABLES?- Para reparar los daños ocasionados por los que incendiaron hace tres meses el Edificio Central de la UABJO, las autoridades universitarias invertirán al menos cuatro millones de pesos en la restauración del inmueble, dado al catre por las locuras alentadas por las bestias peludas, cuando a chaleco quisieron hacer director de la Facultad al tristemente célebre “Águila”. Según esto, el dictamen de peritos de la PGR mostró daños de por lo menos la cantidad mencionada, que quieras o no es una canija lanísima que a la Uni le hace falta para cuestiones elementales, pero que hay que distraer por este asunto… El Edificio Central salió fregado feamente por la puerta de Alcalá y en parte del interior del edificio se afectaron la cantera y se destruyó mobiliario durante el enfrentamiento entre porros y tecolotes. Según el rector Eduardo Bautista Martínez, sólo esperan que se libere el Edificio Central para iniciar los trabajos de reparación, los cuales serán con recursos de la Máxima Casa de Estudios. Más de tres meses ya del trancazo al edificio, con denuncia penal y todo, y decidme si han sido siquiera molestados los desventurados porros que protegen los “Chapos” Martínez Alavés y Martínez Helmes…

COMPETENCIA.- Les salió competencia para dirigir el Sindicato de Trabajadores de los SSO al insufrible Mario Félix Pacheco y al detestable Jenoé Ruiz. Eran los únicos aspirantes serios al puesto, aunque se les había clavado un vivillo que también iba a ver que pescaba, un tal Santamaría. Bueno pues acaba de brincar Francisco Castro Pacheco, a quien muchos ven como una opción menos choteada y contaminada, pero el parcito aquel ha manejado la pachocha, va a ser difícil que les pueda hacer mella, dicen. Pero de que hay otra opción muy que la hay. Lástima que los trabajadores del sector parezcan borregos… Me platican los trabajadores que de pegarla Pancho, se acabarían la venta de plazas, el negocio de las cajas de ahorro y la venta de uniformes, que ha beneficiado al parejo a “María Félix” y a Jenoé. “El Chino”, como conocen al tal Pancho, no está quemado y se va aventar por la planilla roja para hacer frente al parcito de jijos de su pelona. Se antoja una lucha desigual, porque la pachocha y los padrinazgos fuertes los tienen quienes os menciono líneas arriba, pero pos ora este Paquito la bebe o la derrama, porque como dice la canción te metiste a soldado y ora tienes que aprender.

LAS DEL ESTRIBO.- Mamucos los diputables de Jalpan. Sesión solemne ayer para conmemorar el centenario de la Constitución. Mamucos porque son los primeros en no respetarla y se ponen muy celebrativos… A propósito de la Carta Magna, distintas voces se dejaron escuchar: Diego Valadez dice que los problemas del país deben resolverse en el marco de la Constitución actual, en vez de plantearse la creación de una nueva. Mientras, el investigador Francisco Valdés Ugalde dice que el poder no debe seguir residiendo en una sola persona, sino que debe contemplarse la posibilidad de formar gobiernos de coalición en donde participen figuras de diversos partidos políticos. El Cuatemochas expuso que muchas de las reformas que se le han hecho recientemente a la Constitución van en contra del espíritu del texto aprobado en 1917… Y que ora que Alfonso Maldonado se hizo cargo de las giras de “Muelas de Coyote”, plantean los trabajadores que ojalá no vaya hacer lo mismo que el “Chiris Jr.”, que cobraba los gastos de gubernatura, pero luego se los endosaba a los presis municipales. O sea… Gandalla el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quiere capitalizar la suspensión del gasolinazo: Fue obra del tricolor, dice… ABUR.