Comunícate en otro idioma sin saber hablarlo

Inglés, francés, español, italiano y portugués son algunos de los idiomas en los que podrás comunicarte con la ayuda de unos auriculares y un smarthpone.

¿Qué es y cómo funciona el invento?

Pilot es un pequeño auricular con micrófono incorporado. El usuario debe ponerse uno en la oreja y su interlocutor debe ponerse otro. Después, hay que abrir la app móvil de Pilot y seleccionar qué idiomas se quieren traducir (de inglés a francés y viceversa, por ejemplo). A partir de ese momento, la aplicación usa una combinación de reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz para traducir todo lo que dicen uno y otro al idioma seleccionado.

¿Funciona de forma tan fluida como se ve en el vídeo?

No, al menos de momento. La traducción tiene unos cuantos segundos de retraso y aún se producen bastantes errores (hay que hablar despacio y vocalizando bien para minimizar las inexactitudes), pero los responsables del invento creen que, cuantos más usuarios consigan, más fácil será resolver los problemas.

¿Pilot es el primer traductor simultáneo?

No. Ya existen multitud de aplicaciones de traducción simultánea, pero ninguna pensada para la traducción de conversaciones en tiempo real. Google Translate y Skype Translator, de Microsoft, sí trabajan ya en ese concepto y de hecho sus logros son mayores que los de Pilot, pero la marca diferencial de este invento es que se ha centrado en el hardware y no en el software, lo importante no es la app sino el dispositivo en sí. En un futuro, la compañía podría llegar a acuerdos con Google o Microsoft para incluir sus tecnologías de traducción en el auricular Pilot.

¿Cuándo estará disponible?

Se planea que Pilot estará a la venta a mediados de 2017.

Con información de agencias