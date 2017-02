Piden alumnos de la ENSFO atención a demandas rezagadas

Alumnos de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO), protestan frente al palacio de gobierno para que se atiendan demandas que quedaron rezagadas de la administración pasada.

Luego de colocarse en las puertas de este lugar, señalaron que no se ha cumplido con el reconocimiento de directivos, no se ha atendió el rezago administrativo que provoca que no se puedan titular, ni de les entreguen las becas o que se adeude la nómina completa.

Realizaron un mitin para exigir que se atienda esta situación, además, señalaron que van a iniciar una jornada de protestas hasta lograr la atención que requieren a sus demandas.

Con información de Iván Castellanos