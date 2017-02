CON MAYUSCULAS 04-03-2017

MANOS A LA OBRA.- Es de acción el maestro Alejandro Murat. Ofreció el día que los recibió en Palacio a los capos del Cártel 22 hacer cuanto a él competa en el asunto del pliego petitorio que le presentaron este jueves en el inmueble que es asiento del Poder Ejecutivo. Según repórtanme, el gober les dijo muy claro a los mamertos en mención que en su resorte no está ni tumbar la Reforma Educativa, ni todas las terquedades que manifiestan. Que hay en el pliego algunas cuestiones en las que los puede acompañar ante las autoridades federales y esto con tal de llevarse la fiesta en paz. Y, entonces, tras el encuentro del jueves los citó para verse al día siguiente y comenzar a analizar los puntos en los que la administración estatal puede entrarle… Y pa’ pronto. Ayer temprano en el Teatro Alcalá se reunieron el gober acompañado del director del IEEPO y el inútil de la triple “A”, con Eloyito y sus testaferros para dialogar en torno a una primera mesa de trabajo. El líder seccional fue el primero en llegar y como digo, sus demandas son puras terquedades que en un descuido tanto machacar logran, como su cantaleta, de que saquen del bote a los plagiarios jijos del mais y otras chuladas.

TOP SECRET.- Y cual si fuera un Secreto de Estado, el mamerto secretario General de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Eloy López Hernández, salió con la jalada de que “en términos generales lo abordado en esta primera mesa de trabajo son exigencias del cumplimiento de acuerdos signados”, amén de que “si hay disposición del gobierno, a partir de mañana o en lo sucesivo en la semana se puede dar respuesta a estos acuerdos, fuera de lo que se diga exigimos resultados”. Porque ellos por su parte, dijo, “ofrecimos respeto, trabajo, disposición”. Jiar, jiar jiar. Te conozco bacalao, hay que decirle… Esos guangos están acostumbrados a ordenar, a exigir y que se les obedezca sin chistar. Desconocen la palabra respeto. Ignoran qué madres quiere decir compromiso. Peor aún: le tienen un odio cerval a lo que se conoce como educación. ¿Juai? Porque saben que en la medida que este pueblo bananero nuestro salga de su atraso y sea una sociedad educada, informada, enterada, en esa medida los estarán mandando al averno. Dice Eloyito que en muchas de sus demandas únicamente se necesita que se den las órdenes o indicaciones para su cumplimiento. O sea…

DELINCUENTAZO!- Ser activista del Cártel 22 tiene sus bondades. Ser parte de esos hijos desobedientes te ubica en un grupo de canijos que no tienen por qué preocuparse. Vean a Othón Nazariega Segura, quien sin mucho trámite y sin que nadie la hiciera de tos, ni siquiera el IEEPO, que se supone es quien determina este tipo de puestos, fue nombrado director de la Escuela Primaria “Guadalupe Hinojosa de Murat” en Santa María Atzompa. El ex convicto, que purgó una condena acusado de tentativa de homicidio, daños en cámaras del C4 e instalaciones de Pemex en Oaxaca, así como robo de libros de texto, director de una escuela primaria ¡que poca madre!… Un delincuente con toda la barba, considerado por las autoridades como uno de los activistas más radicales de la CNTE en Oaxaca, fue nombrado por una supuesta asamblea de padres de familia, sin presentar el examen de oposición para la promoción en el servicio docente de la SEP. Así no más, para que se enteren quien chingaos manda en el sector educativo de Oaxaca. Falso que el IEEPO haya recobrado la rectoría de la educación. Si así fuera, guangos de la ralea del tal Jotón, estuvieran despedidos, no de jefes. Quiero ver quien echa abajo ese nombramiento.

PROLONGAN AGONÍA.- El hecho de que en la Secretaría de Hacienda hayan decidido posponer el nuevo gasolinazo, no quiere decir que ya no nos la dejarán Irineo. Lo único que hacen es prolongar la agonía de todos los mexicanos, porque esos malditos aumentos ya se sabe son inflacionarios, es decir inciden en la carestía de todo y prueba de ello es lo que vivimos en el pasado mes de enero. Todos los productos básicos con razón o sin ella, nos los comenzaron a cobrar más caro. Las tortillas, los huevos, el pollo, que se han convertido en el alimento de la clase media para abajo, se disparó de manera criminal. Y orita, con el nuevo aumento diferido, pos sólo la prolongamos… Dice Hacienda que el ajuste al precio de la gasolina se pospuso una semana únicamente, que de aquí al 11, o sea la otra semana, los precios de los combustibles se mantienen sin cambios, que nos hizo el favor (Hacienda) de ampliar los subsidios unos cuantos días para la gasolina en sus dos modalidades, más el diesel, y por ello las tarifas estarán vigentes hasta la madrugada del sábado 11 de febrero. Entonces, el 11 viene el cabronazo y luego, a partir del 18, los cambios en el precio cambiarán diariamente. Así que prepara aquellitas…

LA RUTA CUEVITA.- Esto es para que Paco Pisa, el que lleva ya un par de meses haciéndose el occiso en la Sevitra, se ponga aquello atrás y piensen que trae pistola. Resulta que ayer temprano uno de los ataúdes rodantes de la Tusug, esos a los que ni siquiera les pasan la franela para que luzcan menos chamagosos, se quedó sin frenos cuando cubría una de las rutas por San Martín Mexicápam, se dio soberano madrazo contra una casa y como consecuencia de ello salieron lesionados varios pasajeros, a los cuales ya sábanas, no les cubrieron ni madres porque desde hace tiempo ya no dan en las tartanas esas los boletos que debieran cubrir el seguro del pasajero… Eso fue el accidente, pero aprovechando el viaje, le cuento al ciudadano Paco Pisa que mis lectores, entre los que se hallan cristianos que utilizan los camiones de la ruta Cuevita-Rosario, se quejan de que los guangos de la Tusug mandan a cubrir esa ruta a puro pinche carro que se deshacen al correr. Carros viejos, de hace 30 años, con choferes que parecen sacados de la Peni, auténticos cholos que llevan de acompañantes a puro maldito con cara de desgraciados. Pa’ que se ponga vertebra este Paquito y a ver si manda retirar esas madres…

DE TOCHO MOROCHO.- Con el alma en un hilo estuvieron ayer vecinos de Xoxo, todo por culpa de un incendio de carrizales y pastizales en un predio baldío, ubicado detrás del fraccionamiento Los Cántaros. Y es que la gente del presidente municipal “Bon Ice”, el insufrible “Licenciado Lopitos”, se tardaron un año en aparecerse para tratar de sofocar las llamas, que estuvieron a punto de llegar al área poblada. Hubo intoxicados por humo, pero el loquito ese se apresuró a salir con el cuento de que “no pasó nada”… Reñida pelea en la CMIC, esa cosa que si no ando mal en cuestiones siderúrgicas quiere decir Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Los socios votaron, luego de cuatro horas, así: Arq. Giovani A. Ortega Ramírez, 199 votos y por el Ing. Luis Antonio Vargas Enríquez, 178. Esto es, una diferencia de tan solo 22 votos. Y es que la CMIC es buen negocio: te puedes alzar con la obra que quieras y si eres grillo, agarras hueso en gobierno. Vean a unos de sus dos últimos dirigentes: Uno es Secretario de Economía (Mario de Jesús Rodríguez Socorro) y el otro se hace tarugo solo en el IOCIFED, ese elefante blanco que si alguna vez trabaja, se acaban las aulas jodidas en esta tierra nuestra…

PARA EL ESTRÉS.- Sabadiux y el cuerpo lo sabe, ¿o el gaznate? El chiste es que hay que soplar vidrio. Y en tanto os cuento que… Se puso en el ojo del huracán Benito Nacif, un chango que dícese es vuestro paisano del Istmo, consejero del INE para más señas, al impugnar ante la Sala Superior del TRIFE, la reducción de 10 por ciento a su salario, que es de 177 mil al mes, avalado como parte de las medidas de austeridad de esta instancia. Ese cabrón gana al mes lo que un cristiano de salario mínimo ganaría en más de diez años y nos viene de mamerto. Decidle que no se la jale, plis… Salió barato el desmadre en San Raymundo Jalpan. La autoridad electoral echa a pelear a los pobladores con sus determinaciones absurdas. Quitar autoridades “por recomendación” y ponerlas al gusto de los que mandan, es todo. Por suerte no pasó de un zipi-zape, pero la sangre aun no se contiene y puede llegar al río. Sentido común es lo único que hace falta. Para colmo los bomberos se los llevó Gabino. Los que están, no saben ni agarrar la manguera… Por cierto, seis vivillos, encabezados por el negociante zaachileño Manuel Pérez Morales andan buscando hacerse partido político. Ya les gustó vivir sin trabajar a esos ojales… ABUR.