+ La Constitución, a punto del centenario, es un crisol de claroscuros

+ Las contradicciones, hoy, son propias de nuestro texto constitucional

Mañana domingo nuestra Constitución federal cumple 100 años. Es tiempo de emprender algunas reflexiones sobre su contenido y, además de intentar conocerla, es también menester asumir algo de lo que está bien, y lo que no tanto. Uno de los mayores cuestionamientos que tiene hoy nuestro texto constitucional, radica justamente en el crecimiento desmedido de su contenido, y de la forma en cómo se ha ido ajustando para hacerlo no sólo poco funcional, sino en algunos casos francamente contradictorios.

En efecto, esto es parte del ejercicio y por esa razón vale la pena hacer una revisión somera de lo que también puede mejorar de la Constitución, pasando por encima del lugar común que apunta a que debemos liquidar a la Constitución actual y buscar una nueva redacción constitucional que más alcance a nuestro tiempo y circunstancia. En esa lógica, Saúl López Noriega (http://www.nexos.com.mx/?p=31272) nos orienta en algunas reflexiones importantes de esos artículos que claramente son ajenos a las aspiraciones actuales de los mexicanos y que, en el mejor de los sentidos, deberían ser parte de una revisión de veras integral.

En esa lógica, López señala que el artículo 26, apartado A, establece la obligación por parte del Estado mexicano de elaborar el llamado Plan Nacional de Desarrollo: un plan sexenal de las políticas públicas del país. Esta disposición se traduce en una rutina inocua: cada seis años el nuevo gobierno elabora su proyecto, lo imprime en voluminosos libros que envía a miles de oficinas públicas para acabar en un anaquel empolvado. Las acciones de gobierno poco tienen que ver con este documento redactado de manera tan abstracta, que eventualmente cualquier decisión gubernamental puede ubicarse bajo su cobijo. Se trata de un mero adorno. Un florero constitucional. Al inicio de este sexenio el artículo fue reformado para establecer que el Plan de Desarrollo debe ser fruto de un ejercicio democrático, deliberativo y de consulta de las aspiraciones de la sociedad mexicana. Se agregó que debe perseguir el pomposo propósito de imprimirle solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Ninguno de estos cambios fue para darle utilidad práctica a la disposición. Sólo se sumaron expresiones vacuas encaminadas a mejorar el ornamento. El florero se redecoró.

El artículo 27, por su parte, uno de los más extensos de la Constitución, aborda el relevante tema de la propiedad. Una crítica que desde hace varios años se ha esgrimido en contra de esta disposición reside en su conservadora y estatista visión respecto la compleja madeja de relaciones entre propiedad privada, el Estado y lo público. Más allá de esta lectura, un problema medular de esta disposición es su enorme ambigüedad. El artículo 27 no define con claridad los alcances y límites del Estado frente a la propiedad privada. O, más bien, traza su interacción siguiendo esta muletilla: sí, pero no. ¿Existe propiedad privada? Sí, pero al final todo es siempre del Estado y puede regresar a éste. ¿El Estado tiene límites al expropiar un bien privado? Sí, pero no es claro en qué consisten tales límites —como la llamada utilidad pública—. ¿Ciertos bienes o actividades no pueden ser explotados por particulares? No, en efecto, a menos que se reúnan ciertas condiciones. Entonces, eventualmente… Y así un largo etcétera. Se trata de un laberinto de reglas cuyo resultado es un instructivo que, justo, no dirime las complejas cuestiones sobre qué es y cómo funciona la propiedad en el Estado mexicano.

MÁS CONTRADICCIONES

El artículo 41 constitucional concentra las líneas estructurales del sistema electoral. Por esta razón es uno de los más tijereteados, pues una regla no escrita del sistema político mexicano es que, después una elección presidencial, viene una reforma a las reglas del juego para acceder al poder público. Se trata de una disposición representativa de uno de los principales vicios de nuestro reformismo constitucional: ajustar la norma suprema no para resolver problemas puntuales, sino para inventar otros o, en su caso, para apostar por soluciones que resultan en un peor enredo jurídico. Cuando las fuerzas políticas del país decidieron contener el enorme poder de los medios en la dinámica política, insertaron en este artículo las características de un nuevo modelo de comunicación político-electoral. El modelo fue tan mal planteado que no acabó con la influencia de los grupos mediáticos en las elecciones —en algunos casos inclusive la acentuó— y además propició un sinfín de dificultades para las autoridades electorales. En buena medida este cambio constitucional sirvió sólo para fortalecer la industria de los abogados, al acrecentar la burocracia electoral para operar este modelo de comunicación y ofrecer un filón de sentencias y resoluciones administrativas para que los académicos publiquen libros y artículos al respecto.

Otro grupo de artículos constitucionales se caracterizan por regular aspectos anodinos de una institución, al tiempo que omiten puntos torales. Es el caso de los artículos 62, 63 y 64 que abordan cuestiones propias de un reglamento interno del Congreso, tales como que las Cámaras no pueden abrir sus sesiones sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes y que los legisladores que falten injustificadamente a una sesión no tienen derecho a la dieta de ese día. En todo el apartado sobre el Congreso no existe, sin embargo, la más mínima regulación respecto a conflictos de intereses entre legisladores y grupos de poder privados. Hay legisladores que abiertamente cobran un sueldo por su cargo público pero también uno de una compañía privada. La Constitución le dedica un artículo a aclarar qué pasa con la dieta cuando un legislador falta a su trabajo. Pero no dice nada ante el eventual escenario de que un medio de comunicación haga de un legislador su esbirro para velar por sus intereses en el Congreso.

El artículo 124 es una de las pocas disposiciones breves: traza una línea estructural sobre la distribución de competencias entre los diferentes órdenes de gobierno del país: las facultades que no están expresamente otorgadas al ámbito federal, se entiende que corresponden a las entidades federativas o a la Ciudad de México. En una nuez, un federalismo encaminado a limitar a la federación y a fortalecer a los estados. El problema, no obstante, es que la regla se ha desinflado en los últimos lustros. Por supuesto, sigue vigente, pero, por un lado, la lista de competencias de la federación se ha ampliado y, por el otro, a cada vez más facultades se les ha dado el carácter de concurrente —esto es, una competencia donde participan federación, municipios, estados y Ciudad de México, a través de unas madejas llamadas leyes marco o generales—. El resultado es que nuestro federalismo es uno de los problemas más graves del país. Está anclado en un enorme y creciente centralismo, pero no logra que las decisiones gubernamentales se materialicen en la realidad de miles de ciudades y municipios del país. El artículo 124 es un buen insumo para los exámenes de los profesores de derecho constitucional. Pero no es una disposición que moldee al federalismo como una de las columnas vertebrales del Estado mexicano.

REFLEXIÓN NECESARIA

La Constitución es un instrumento esencial que debe ser estudiado y repensado en todo su amplísimo contexto. Vale la pena, de entrada, conocer su contenido porque éste no es un documento exclusivo de los abogados, sino para todas las personas.

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas