TODITITOS los “conagos” presentes, ante el pase de lista que haría E PN. TODOS UNIDOS para “defendernos” de la palabrería y las acciones del “de ESTADOS UNIDOS”. De aquí en adelante…CHI…va el que se raje. A jalar parejo y a jalarle les orejas a los que “armen la gorda” por otras causas, como lo del gasolinazo, que parece que hasta ahí quedará…por unos días o semanas, hasta que pase el susto mayor y PN y sus colaboradores cercanos puedan dar el siguiente paso en la “recuperación” de la economía nacional. Mientras tanto, los oaxaqueños todos, tendremos que aprender a alimentarnos con “ORGÁNICOS”. Lo que indica que, por fin regresaremos a la DIETA de nuestros ancestros, mixtecos – zapotecos. A mí me encanta el caldillo de nopalitos con un huevo cocido en el mismo caldo. Lo que NO me gusta es estar sin nopalitos. Por lo menos de vez en cuando…hay que tenerlos en casa o donde haya invitación. Y qué decir de las empanadas de amarillo; sobre todo las que preparan allá en el Tule, mero frente al precioso árbol. Desde luego, hechas a mano, después de cocinar el delicioso “amarillo” de res o de poLLo. Lo mejor de lo mejor, los frijoles NEGROS de la OLLA. (Aclaro que lo de “negros”, NO es por discriminación. NO somos friends de Tromp). Rico “postre”, aunque éste no se acostumbra entre la gente que come “puros orgánicos”. Como dijeran los “maestros” oaxaqueños: eso es para los ricos, burgueses y anexas. Pero yo hablo de las GUAYABAS, que por cierto se desperdician en casi todos los pueblos del VaLLe, pues NO las cosechan y muchas se caen de maduras y nadie las aprovecha. Increíble que casi nadie las pueda convertir en un delicioso ATE, o comerlas cocidas y cortadas en delgadas rebanaditas, con su rica miel de azúcar o de piloncillo. ¡Qué delicia de postre! ¿Usted NO ha comido las verdolagas y los quintoniles? En algunas casas de pueblo aún cocinan esas sabrosas y naturales plantitas. Hemos saboreado esos y otros platillos oaxaqueños, que ahora podrían generalizarse nuevamente, por aquello de los bolsillos vacíos por lo del GASOLINAZO de hace unos días. Estoy seguro de que, si viniera el SEGUNDO GOLPE, millones de mexicanos tendrían que adoptar esa DIETA a base de productos naturales, de cada región del país. Claro que muchos de esos productos serían llevados o enviados desde los pueblos, porque allá en el EX DF, algunos escasean de a feo. Por ejemplo, los HUEVOS. Y hay razón para ello, pues por allá NO hay espacio para “criar gallinas y gallos”. Por eso es que hay más huevos en el campo. Los movimientos armados generalmente empiezan en los lugares rurales. Los Flores Magón platicaban y armaron todo en lo oscurito, donde no había energía eléctrica. Hasta julio o agosto habrá ELOTES y mazorcas. Pero antes de esas fechas podemos comer tortillas del maíz que los campesinos guardan en costales, para cuando se va necesitando. Aunque, se puede seguir IMPORTANDO de África o de China…ahora que TROMP ya NO nos va a vender NADA. Y nosotros ya NO vamos a poder mandarles CHILES y AGUACATES. A propósito de este tipo de productos: ¿Qué pasa en OAXACA, que ninguna “AUTORIDÁ” hace NADA POR EVITAR LAS MARCHAS, PLANTONES, AGRESIONES…DE TODO TIPO DE ¨LÍDERES” Y PROTESTANTES. Se dice que “ahora que regrese el gober de la reunión de la UNIDÁ”, ya va a firmar órdenes ejecutivas pa que todo se resuelva”.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García