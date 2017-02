Jason Momoa y su escolta “innecesarios”

Jason Mamoa no para de traumatizar a la gente, aunque él no quiera. Seguro que no es su intención en absoluto, porque Jason Mamoa tiene pinta de ser tan bello por dentro como por fuera. Y por fuera es más bonito que una cesto de cachorrillos con un arcoíris por encima.

Pero lo cierto es que traumatiza al personal. Primero dejó que lo mataran en Juego de Tronos y nos destrozó la vida y las fantasías a todas (y a algunos), y ahora ha dejado hechos polvo a sus pobres guardaespaldas, que a su deben sentirse como enanitos de jardín.

Esta foto que es la definición gráfica de la expresión “las compraraciones son odiosas” tardó poco en hacerse viral en las redes, y en Twitter en concreto, le han dado buena candela al asunto.

Los pobres guardaespaldas de Jason Mamoa deben sentirse más inútiles que tú cuando intentas ayudar a tu abuela en la cocina y que no te deje hacer nada.

