Las revisiones exhaustivas a mexicanos con permiso de residencia permanente en Estados Unidos al ingresar por los puentes fronterizos México-EU se han intensificado luego de que el departamento de Seguridad Nacional, ordenara se les cuestionara si viven en México, lo que podría provocar que pierdan el derecho a la llamada Gren Card.

En las fronteras existen miles de personas que viven en México y trabajan del otro lado de la frontera. En estos últimos días se han presentado quejas de organizaciones defensoras de los migrantes, quienes aseguran que los están obligando a firmar documentos para renunciar a la residencia.

“Cuestionan mucho a la gente, que por qué están en México, que se deberían venir para acá o les van a quitar los papeles… Una ocasión me dijeron a mí que mis papeles no eran míos, me arrestaron, me maltrataron verbalmente, mucha prepotencia ahí adentro”, informó uno de los afectados.

Estas medidas que se intensificaron desde que Donald Trump asumió como presidente, han hecho que habitantes fronterizos que cuentan con estos beneficios eviten cruzar la frontera diariamente.

“No nos queremos arriesgar a que nos quiten la visa… hao opciones de que uno rente por acá algunos cuartitos. Hay varias personas y se dividen entre todos los gastos para la renta del cuarto”.

Las organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, forman un frente en contra de estas acciones e informan en redes sociales, que ser presionados para que les quiten su residencia permanente, no firmen la forma I-407 y que la manera de defenderse es solicitar hablar con un abogado.

Con información de Excélsior.