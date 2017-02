Temo que me maten por jitomatazos: Carmen Salinas

Tras ser elegida como la próxima víctima de los ‘jitomatazos’, la diputada federal y actriz, Carmen Salinas dijo que, esta clase de acciones en su contra podrían afectar a su integridad física al grado de que, los responsables de algo así podrían hasta matarla.

En entrevista radiofónica, la diputada plurinominal dijo que regresó el bono navideño que le fue entregado en diciembre, y que considera injusto que el grupo que encabeza el excity manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen la exponga a que le pueda ocurrir algo.

“Si me van a golpear lo pueden hacer, si quieren me pueden matar, yo ya a mi edad no puedo correr”, dijo al ser cuestionada sobre su selección como la próxima ‘jitomateada’.

“De esas amenazas yo me encomiendo a dios, porque ya no estoy en edad de correr, ya no puedo defenderme”, añadió.

Asimismo, dijo que para ella no representó ningún problema el poder despedirse de su bono navideño, ya que, incluso gana más como actriz que como diputada.

“En mi otro trabajo gano más que como diputada, llevo más de 60 años como actriz. Si regresé el bono navideño y con mi propio dinero le llevé juguete a los niños que están atrás del Panteón Español, donde están los restos de mi Chatito, cada año les llevo juguetes, rosca, platico con ellos”, aclaró.

Cabe mencionar, que anteriormente el grupo que encabeza Arne organizó una encuesta en Twitter para que fuera la ciudadanía quien eligiera al próximo político que debería ser blanco de los ‘jitomatazos’, dando como resultado la elección de Carmen Salinas, quien fue la de mayor número de votos en comparación de otros tres postulados.

Aunque no hay fecha ni hora, Carmen Salinas lamentó que alguien que ni siquiera conoce sea capaz de orquestar algo así en su contra.

“No le he hecho nada al señor, ni lo conozco, una persona que golpea por la espalda no merece ningún respeto, y mucho más alguien que amenaza a una mujer, yo no tendría por qué reunirme con él, una persona así no me merece ningún respeto”, sentenció sobre su plan de lanzarle jitomates.

Con información de Excélsior