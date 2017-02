Movilizaciones programadas                                                                                                         

Hay etapas, periodos de tiempo, meses del año, en los que la ciudad de Oaxaca y parte del estado, padecen las embestidas de presión y de chantaje, de grupos, organizaciones y sindicatos, ciudadanos inconformes con los resultados de procesos electorales. Toca el turno a los habitantes de al menos 17 municipios que se han manifestado al más puro estilo magisterial, con bloqueos a vías de circulación importantes, a puntos carreteros claves para la comunicación y traslado de mercancías y pasajeros.

El final de la semana pasada fue caótico. Habitantes de Santa María Atzompa bloquearon el crucero del Monumento a la Madre y el puente que se ubica a la altura del Instituto Tecnológico. El motivo, inconformidades por la elección del presidente municipal, exigir el respeto a la elección de la comunidad que se rige por el sistema de usos y costumbres. Varias horas duró la protesta sin que alguna autoridad interviniera, dialogara, hiciera que los inconformes desistieran de la agresión a terceros. Los problemas locales se generalizaron, sin importar las consecuencias.

Varias semanas ha durado el enésimo conflicto entre las autoridades y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO). La causa, la revisión del contrato colectivo de trabajo, la falta de respuestas a modo y satisfacción al pliego petitorio que es tan largo y abundante como lo decidió la dirigencia y los delegados de la organización. El punto central es la petición de aumento salarial, el reclamo del 50 por ciento de incremento, con el agregado de: basificaciones, entrega de uniformes, regularización de predios, recursos para un programa de calidad y eficiencia y algo más.

Para lograr lo que se exige, el Steuabjo ha recurrido a lo que bien sabe hacer: suspender actividades, cerrar las instalaciones universitarias, “coberturar” las pláticas de negociación, bloquear calles y cruceros, secuestrar unidades del transporte urbano de pasajeros, joder a la gente que no puede pasar y llegar a su destino.

Los líderes justifican los hechos. Las autoridades universitarias dan a conocer los motivos por los que no pueden otorgar todo lo que demandan. Es el presupuesto, sostienen, que no alcanza para satisfacer las demandas Las peticiones son de uno de los cinco sindicatos que existen en la casa de estudios, que con su actuar afectan a más de 20 mil estudiantes, que frecuentemente encuentran cerradas las puertas de las escuelas y facultades, que regresan sobre sus pasos porque no habrá clases ni evaluarán trabajos, proyectos, desempeños, investigaciones, lo que realizan en el proceso de formación que pretenden llevar a cabo en condiciones de normalidad para convertirse en profesionistas.

No ha estado fuera del conflicto la amenaza de estallamiento de una huelga “porque no se atiende el pliego petitorio…” La fecha fatal, se fijó para el primer día de Febrero Como suele suceder, el estira y afloja conjuró la huelga, no sin antes dejar consecuencias graves para una ciudad permanentemente atacada. Como a los estudiantes, afectados en sus intereses por quienes quieren ganar más y trabajar menos. En la solución, de último momento, ganaron los trabajadores y, como siempre, perdieron los alumnos y los capitalinos..

Pasada esta tormenta, la Universidad enfrentará otras. Las de los otros sindicatos y las de los aspirantes que no alcanzan inscripciones, por no aprobar un examen, con la demostración de capacidades y conocimientos. “No es con presiones como se puede avanzar en la ruta de los acuerdos y la legalidad…” enfatiza el recto, dedicado a resolver conflictos que a promover la academia.

Vienen otras tormentas. La de mayo es infaltable. La nueva dirigencia de la Secciòn 22 no abandonará la tradición de movilizarse. Accionar, dicen, en contra Reforma Educativa, los “gasolinazos”, por la contratación automática de egresados de las Normales. Por la cancelación de órdenes de aprehensión, justicia en el caso de Nochixtlán, aparición con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Argumentos sobran para estar en las calles, no dejar el sello de combate, que hoy porta el secretario general sucesor de Rubén Núñez Ginez. Ya lo veremos, lo comentaremos.

Nuevo gobierno, iguales condiciones para Oaxaca, en parálisis económica, falta de visitantes, de turismo, de circulante. De Oaxaca solo se dice de movilizaciones, obstáculos para invertir, conflictos que tratan de resolverse en las calles y carreteras.

El programa de movilizaciones se cumple, día a día, mes a mes.

Opinión de Mario Blanhir González