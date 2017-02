Ecologistas a medias

Con frecuencia se publican imágenes y textos de las declaraciones de FUNCIONARIOS de diversos niveles, PLANTANDO arbolitos y/o hablando de la belleza y las bondades de la NATURALEZA. Se ve precioso el “señor presidente” en turno, encabezando a docenas o cientos de personas, con sus herramientas en mano o ya colocando la nueva planta en la cepa correspondiente. Lamentablemente, ni miles de las fotos que se toman, serían suficientes para que la “campaña de ECOLOGÍA” surtiera los efectos deseados. Es más, es muy dudoso que la mayoría o al menos algunos de esos arbolitos realmente SOBREVIVAN y crezcan, para recuperar los MILES de hectáreas de BOSQUES que se DESTRUYEN año tras año en nuestro país, incluyendo a OAXACA. A ese tipo de PROPAGANDA POLÍTICA le llamo yo, ECOLOGÍA DEMAGÓGICA o vil farsa. La ÚNICA forma de REFORESTAR una zona o área propuesta, es lo que NOS tocó hacer en por lo menos tres instituciones educativas que nos tocó dirigir. Una de ellas en nuestra querida Oaxaca de Juárez (aún sigue denominada de esa sin igual manera; todavía NO ha habido un Mancera que reduzca su nombre, como ocurrió con la CDMEX). Otra de esas TRES escuelas, se ubica en mi comunidad, del Valle de Etla. Ambas se pueden visitar para DISFRUTAR de los bellísimos ÁRBOLES en que se convirtieron aquellos “arbolitos” que se plantaron hace más de veinte años. La tercera escuela se encuentra en San Agustín, Ecatepec, Edo.Mex. En esas instituciones, se involucraron NO solamente los alumnos, por la idea del director o de algún excelente maestro de Ciencias Naturales. TODOS los alumnos de la institución EDUCATIVA se unieron al PROYECTO elaborado en reunión de CONSEJO TÉCNICO. Pero, además, los PADRES de FAMILIA, decidieron también PARTICIPAR con gusto en tarea tan maravillosa, que fue PERMANENTE, hasta que los nuevos ÁRBOLES pudieron mantenerse vivos y bellos, por la propia naturaleza. El PROYECTO fue uno de tantos, que los alumnos y los maestros propusieron y realizaron, por la motivación y propuestas permanentes que surgían de los integrantes de la COMUNIDAD ESCOLAR. De esa manera se EDUCABA para la VIDA a los alumnos de aquella ESCUELA EXPERIMENTAL, que con el tiempo desapareció, para convertirse en otra escuela común y corriente, donde todo son palabras y muy pocas acciones de enseñanza aprendizaje. Apenas la semana pasada nos referimos a una importante CAMPAÑA de ese tipo, realizada en la Calzada Porfirio Díaz, de nuestra Colonia Reforma, bajo la convocatoria de la señora Beatriz D´esesarte. Ojalá que esa labor tan vibrante haya considerado, precisamente, nombrar RESPONSABLES de hacer el seguimiento del desarrollo de tan bellas plantas. En las escuelas que he mencionado, CADA UNO de los alumnos regaba una vez a la semana y cuidaba de que nada ni nadie DESTRUYERA o dañara SU plantita. Inclusive en las evaluaciones periódicas, los maestros tomaban en cuenta ese magnífico esfuerzo de los alumnos, para PREMIARLOS en su calificación mensual o final. NO tiene sentido hacer lo que hacen, generalmente, los FUNCIONARIOS “ecologistas”, que una vez que se les tomó “la foto”, ya NO vuelven a saber si sobrevivieron o NO, los arbolitos de aquella “foto”. ¿Se imagina usted lo que sucedería SI TODOS los maestros y alumnos de Oaxaca realizaran proyectos como el de esas tres escuelas?

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García