Actor de Stranger Things participará en el remake de IT

El remake de It -o la nueva adaptación de la novela de Stephen King del mismo nombre- llegará a los cines en septiembre de este año, y aunque todavía no hemos visto ningún teaser o trailer, sí nos conocemos algunas imágenes del nuevo look de Pennywise. Pero ahora tenemos la primera foto del personaje Richie Tozier, que quienes no lo recuerden de la película de 1990, así se veía:

En aquel entonces, fue interpretado por Seth Green en su versión infantil y por el actor Harry Anderson en la versión adulta. Y ahora, para el remake, el personaje en su versión infantil será interpretado por Finn Wolfhard, que no es ajeno al ambiente ochentero porque ya lo vimos en Stranger Things como Mike Wheeler. Aquí la primera imagen del nuevo “Bip Bip” Richie:

¿Qué opinan? Lo cierto es que la imagen hasta podría confundirse con un “still de Stranger Things”, así que deseamos que el joven Finn Wolfhard no sea encasillado como “actor ochentero”.

