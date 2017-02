¡Casi nos cae encima el siguiente GASOLINAZO! Ya ha sido anunciado por algunos de los responsables de esa medida que ha dañado a millones de mexicanos que han recibido (hemos) el duro golpe anterior, que a pesar de haber dañado severamente la economía del pueblo, NO logró evitar que ahora se hable de UNIDAD en torno al propio PRESIDENTE mexicano ante el rudo embate de su agresor del NORTE. ¡Qué vaivén tan grave! Los fenómenos de esa naturaleza confunden verdaderamente a los más débiles, a quienes van dando tumbos para poder sobrevivir. Habría que preguntarse QUIÉN de los DOS ha causado más daño, realmente, a las mayorías que NO comparten el PODER. A reserva de que en corto tiempo se vea y se sienta lo que “tromp” hará en contra de los mexicanos, lo que los precios de las gasolinas han causado NO fue simple palabrería. Nuestros bolsillos tienen la palabra. Entre otras cosas, nos consta que muchas personas que viven fuera de la ciudad, donde trabajan, ahora dejan su vehículo en casa y se trasladan en “colectivos”…aunque los dueños de esos vehículos también aumentaron los precios de los pasajes, para “nivelarse” del gasto en combustibles. Es una verdadera CADENA (o tripa) de AUMENTOS. Sin embargo, ya se está viendo también en algunos pueblos, el REGRESO de algunos trabajadores que se encontraban “indocumentados”, de “aquel lado”. No es lo mismo oír o saber de las “amenazas” del terrible “rubio”, estando lejos, que empezar a vivir la agresión directa por allá, donde las ÓRDENES en su contra ya han empezado a ser aplicadas. Porque, si bien es cierto que hay muchos OPOSITORES a Mr. Trump, también hay muchos otros que solamente esperaban el momento adecuado para dar rienda suelta a su odio contra los NO blancos. Y es bien sabido que, en aquel país, los LATINOS ocupan el último sitio en su escala social. Por eso es que el “sabio” Fox esculpió (¿o escupió?) su famosa frase…”Los mexicanos hacen los trabajos que NI LOS negros quieren hacer…” Es cierto, lamentablemente esa es la escala generalizada en el reino del “american dream”. Con las excepciones del caso, pues también hay MEXICANOS, que SE GANAN su lugar debido a su gran inteligencia y amor a su trabajo o estudios. Bueno, peeero NO nos olvidemos del GASOLINAZO que ya casi ha llegado nuevamente. Ahora es bueno PREGUNTARNOS, ¿Qué iremos a hacer? Porque salir a gritar a las calles o a bloquear carreteras o gasolinerías, NO sirve de nada. El gobierno mexicano NO ESCUCHA ni ve, lo que NO le conviene. Perdón…¿ Hay ERROR? Entonces por qué decimos ”panadeRÍAS, torteRÍAS, dulcerías, taquerías, etc, cuando nos referimos a los lugares donde se expenden esos productos y muchos otros. En todo caso, la GASOLINERA es la señora que nos despacha en la GASOLINERÍA…¿No cree usted? Aunque, también debo decirle que los idiomas se hablan como quiere la gente…no siempre como lo indican las REGLAS. Así que, el problema NO es la gasolinería sino el precio de la gasolina…que otra vez irá para arriba y que pudiera ser que hiciera que los mexicanos cambiáramos de idea y le retiráramos el APOYO que ya se le estaba brindando a PN en contra del abusivo Trump. Veremos y diremos lo que suceda en estos días, del SIGUIENTE GASOLINAZO.

Con información de Juventino Gamelí Cruz García