Senado acelerará aprobación de iniciativa de EPN

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, señaló que ese órgano parlamentario acelerará el análisis y aprobación de la iniciativa preferente de reforma a la en materia de revalidación de estudios enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, al acudir a la sesión de Congreso General el integrante de la bancada del Partido Verde (PVEM) estimó que en dos semanas, el proyecto podría quedar aprobado, a fin de ser enviado de inmediato a la Cámara de Diputados, a fin de culminar el proceso parlamentario.

“Los senadores ya tenían preparadas algunas iniciativas, creemos que de manera rápida tenemos que revisarlas, que vayan en el mismo sentido y a mí me gustaría que esto quede resuelto en menos de dos semanas. Me parece que esto debe ser una respuesta rápida del Congreso a nuestros paisanos que están muy preocupados, los estudiantes que no sabían que iba a pasar con sus estudios”, dijo.

Recordó que en días pasadas, senadores de todas las fuerzas políticas se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, con el que discutieron la necesidad de dar celeridad a la presentación de la propuesta de reforma a la Ley General de Educación, para dar certeza a los mexicanos que radican en Estados Unidos y en especial a los estudiantes.

Refrendó que el grupo de senadores que tomaron parte en la llamada “Iniciativa Monarca”, en semanas pasadas acudieron al territorio norteamericano y dialogaron con personal consular sobre las preocupaciones de los connacionales en cuanto a si podrían revalidar sus estudios y ejercer su profesión en caso de ser deportados, ante los amagos del gobierno del presidente Donald Trump.

Cuestionado respecto a la posibilidad de que los senadores agilicen el análisis y generen consensos con los diputados a través del trabajo en conferencia, Escudero Morales señaló que implementar ese mecanismo complicaría la aprobación del proyecto.

“Son tan plurales la Cámara de Senadores y la de Diputados que es muy difícil trabajar en conferencia, ojalá en este tema educativo sea diferente, pero si nosotros en el Senado lo sacamos en dos semanas y lo mandamos para acá y lo procesamos, puede ser un buen mensaje”, atajó.

Con información de Noticias MVS