Funciones de Instagram que desconocías

La popular red social perteneciente a Facebook, Instagram, ha sumado en su haber más de 400 millones de usuarios activos, que continuamente cargan fotografías, superando, y por mucho, a Twitter. Pero lo que más llama la atención es la practicidad de su uso, ya que permite compartir fotografías y videos así como compartir historias. Hasta ahora, son varias las funciones de Instagram que tienen atrapados a los usuarios.

Con cada actualización llegan cosas nuevas a su sistema. Muchas de ellas ya conocidas, aunque otras han pasado por debajo de la mesa. Cabe destacar, que esto no quiere decir que son poco interesantes. Hoy, hemos decidido presentarte las funciones de Instagram que posiblemente desconocías de esta popular red social. Empecemos:

Modificar el orden de los filtros

Como cada uno tenemos gustos diferentes, Instagram permite ordenar los filtros según tus preferencias. Para ejecutar esta función de Instagram, deberás ingresar a Filtros, cuando vas a publicar una fotografía, el icono se encuentra ubicado al final de los filtros y pulsa Administrar.

Una vez adentro podrás seleccionar el orden del filtro que deseas, solo deberás pulsar en las dos rayas de cada filtro. Así mismo, podrás desactivar los filtros que menos utilices, así cuando ya los tengas ordenados y eliminados, solo tendrás aquellos de tu preferencia.

Agregar y gestionar un máximo de 4 cuentas

Desde hace algún tiempo Instagram incluyó en una de sus actualizaciones la posibilidad de administrar múltiples cuentas sin tener que cerrar sesión. Esta opción había sido esperada por muchos usuarios y a pesar que lleva tiempo activa, aún, muchos desconocen su existencia, esta función de Instagram tiene una limitante, solo permite tener 4 cuentas por usuario.

Para agregar otra cuenta, solo debes dirigirte a Ajustes generales, bajar hasta el final y pulsar la opción Añadir cuenta, ingresa los datos y listo. Para cambiar de cuenta, lo puedes hacer desde la parte superior izquierda de tu perfil.

Eliminar comentarios de otros usuarios

Con esta función de Instagram puedes eliminar comentarios ofensivos que otros usuarios dejan en tus fotos. Para realizar esto, debemos ir al cajón de comentarios de la fotografía, allí pulsar sobre aquellos comentarios poco formales, y eliminarlos empleando el botón de papelera ubicado en la parte superior derecha, así de sencillo.

Observar de cerca las imágenes

Recientemente, Instagram agregó la opción de Zoom en cualquier imagen. Para realizar esto solo deberás pulsar sobre la imagen y pellizcar con dos dedos sobre ella.

Incluir saltos de línea en la biografía

Esta función de Instagram es de utilidad si contamos con una biografía diseñada en forma de lista. Aunque esta no es una actualización oficial, ya que aún no permite realizar saltos de línea en el recuadro de la biografía.

Si deseas probar esta opción debes realizar lo siguiente. Dirigirse a la App de notas que tengas activa en tu dispositivo, redactar tu biografía incluyendo los saltos de línea y pegarla en el recuadro destinado para tal fin en Instagram.

Modificar la intensidad de los filtros

Si te parece un tanto exagerados los filtros de Instagram, puedes ajustar su intensidad. Para hacer esto, debes escoger la fotografía que deseas publicar, pulsar sobre el filtro, volver a pulsar y aparecerá una línea. Allí podrás seleccionar la tonalidad de tu preferencia.

Guardar fotografias para verlas luego

Esta función de Instagram te permite guardar fotografías para verlas luego o mostrarlas a alguien después. Para hacer esto, debes ir a la foto que deseas guardar y pulsar sobre el icono que se encuentra ubicado en la parte derecha al final de la fotografía. Si la quieres ver despues, debes ingresar tu perfil y pulsar sobre la pestaña con el mismo ícono.

Compartir historias de las fotos de galería

Esta opción es poco conocida por los usuarios, y es muy útil. Para publicar una foto de la galería en Historias, debes ir a la cámara, deslizar el dedo hacia arriba, seleccionar la foto de la galería. Aunque sólo podrás seleccionar las de las últimas 24 horas.

Compartir en historias las fotografías de la galería luego de 24 horas

Otra opción que tenemos disponible es compartir las historias de galería luego de 24 horas. Esta opción de momento no se encuentra disponible en Instagram y posiblemente no llegue, aunque el truco es verdaderamente sencillo, la imagen que desees publicar le realizas una captura de la pantalla, y has creado una nueva imagen.

Conocer la cantidad de personas que han visto tus historias

Luego de publicar tu historia y deseas conocer cuántas personas la han visto. Deberás deslizar hacia arriba en la historia que quieras ver, en ese momento aparecerán el listado de todos usuarios que han visto tu historial.

Como podrás observar, este listado te permitirá conocer un poco más sobre las funciones de Instagram.

Con información de Agencias