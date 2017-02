Destacada opinión                                                                      

Desde que era aspirante a la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump dio motivos para emitir toda clase de opiniones y condenas. Desde que decidió compartir sus negocios con la política utilizó como estrategia atacar a México y a los mexicanos. Con un discurso incendiario, pletórico de calificativos empezó a ganar adeptos en la ciudadanía inconforme con las actuaciones de quienes han gobernado a la nación màs poderosa del mundo.

A los mexicanos nos culpó de todos los males que enfrenta la sociedad norteamericana. Aumentó los ataques a México desde el momento en que se convirtió en el candidato de su partido para contender en contra de la demócrata Hillary Clinton. En los debates ampliamente difundidos aumentó las críticas, agregó advertencias que ya como sucesor del presidente Barack Obama está cumpliendo, como: construir un muro en la franja fronteriza que deberá pagar México; expulsar a millones de inmigrantes ilegales, cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las reacciones y respuestas han estado presentes en los medios de comunicación. Son de ciudadanos comunes, del periodismo de opinión, políticos, gobernantes, empresarios, artistas, intelectuales, líderes sindicales, todo el que quiere y puede se manifiesta en todos los medios, particularmente en las redes sociales. Las principales cadenas de radio y televisión han organizado mesas de debates para analizar las acciones y actitudes del señor Trump, así como las respuestas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien han crucificado por haber invitado al entonces candidato en campaña a visitarlo en la residencia oficial de Los Pinos, por haberle dado un trato de jefe de estado cuando no lo era, pero sobre todo por los insultos que emitió desde todos los foros posibles en su recorrido por la Unión Americana.

Ya convertido en presidente, Donald Trump pasó de las palabras a los hechos al emitir una orden ejecutiva para construir el muro, que por decisión propia pagará México. Confirmó la amenaza pese a que se encontraban en Washington el canciller Luís Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para iniciar lo que el presidente Peña Nieto propuso, dialogar para resolver diferencias, renegociar tratados, “llegar a buenos acuerdos” y pese a que estaba pactado un encuentro entre los dos presidentes, mismo que se canceló, porque: “si México no quiere pagar el muro que tanto necesitamos, entonces será mejor cancelar la próxima reunión…”

Imposible no sentirse ofendidos por esas posiciones, actitudes y advertencias. De ahí el alud de opiniones, sugerencias y llamados a la unidad en torno al presidente para defender los intereses de México y de los mexicanos. De todas las opiniones, bien vale destacar las del empresario Carlos Slim, que en conferencia de prensa llamó a la unidad ante las amenazas de Trump, porque “unidos somos màs fuertes (…) la unidad es muy importante en este momento y va a permitir desde la posición de fuerza negociar lo mejor para los intereses nacionales…”

El señor Slim expresó una importante opinión en torno a la construcción del muro: “La mejor barda son las inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México…” Agregó la necesidad de potenciar el mercado interno, la necesidad de defender la situación de los mexicanos en Estados Unidos. Optimista cree que México superara la crisis luego de una negociación ardua y difícil, en la que no se permitirá una posición de fuerza. Concluye: “negociar para mejorar los intereses nacionales…”

Carlos Slim no ignora la trascendencia de las relaciones, por el contrario la destaca y confía en la capacidad de los negociadores mexicanos. No le apuesta a la confrontación, si al dialogo como ha sido la propuesta del presidente Peña Nieto para llegar a soluciones, a mejores resultados. No cree en las discusiones ni en la retórica inútil. Como ha sido, hombre de negocios exitoso, hasta colocarlo como uno de los màs ricos del mundo, le apuesta a la negociación con el principal socio comercial de México. Prioriza la defensa de nuestros compatriotas con asesoría jurídica a través de los consulados, con posiciones firmes del gobierno para quienes contribuyen al progreso de Estados Unidos y de sus familias en nuestro país.

Vale la pena revisar y analizar sus ideas y propuestas. Las suyas son opiniones destacadas.

Opinión de Mario Blanhir González