Hacer grande a México

Trump en los EU promete hacer grande a América (USA) otra vez, porque desde su fundación casi siempre lo ha sido, un país de primer mundo, desarrollado, prospero, armado con bombas nucleares, tecnología aeronáutica y espacial, industrias electrónicas, agrícolas, ganaderas, transgénicas, siempre en el primer nivel del progreso científico y tecnológico por lo que el dólar, se mantiene en la más alta cotización mundial y peor paridad con México, nación que nunca ha sido grande ni desarrollada, manteniéndose desde su fundación entre el Tercer y Cuarto Mundo: naciones subdesarrolladas.

No somos grandes ni nunca lo hemos sido; desde que llegaron los españoles y nos encontramos con taparrabos y penachos de plumas frente a armas de fuego, armaduras de fierro y caballos. Desde la Conquista hasta el siglo XXI, nos hemos mantenido en la medianía o mediocridad, principalmente desde mediados del siglo pasado creyendo que siempre el petróleo nacionalizado, el trabajo de braceros en EU, las remesas de migrantes y la ventaja de ser vecino del país más poderoso de la Tierra, nos beneficiaría o respaldaría económicamente, pero este año nos hemos percatado que no es así, porque Trump prometió hacer grande otra vez a EU y, sus acciones al darle la espalda a México nos arruinará. Perderemos por no haber tratado de industrializar a nuestro país, desarrollar tecnología propia e independencia económica, no obstante, si vemos esto no como perdida, sino como un recurso, podríamos comenzar ahora mismo a tratar de hacer grande por primera vez a México; tenemos recursos, talento y cultura, pero necesitamos deshacernos de la corrupción política, impunidad, inseguridad, abuso y libertinaje de profes y políticos. Parece imposible, improbable o absurdo, pero es la única opción que tenemos y debiéramos tomarla, porque durante los próximos cuatro u ocho años con Trump en la presidencia de EU, México puede llegar al colapso y africanizarse para siempre, convirtiéndose en una nación como Haití o el Congo, pero se puede evitar si el gobierno decide por fin acabar con la corrupción, obviamente no lo creo, porque desde los diputados hasta el más alto funcionario del país todos son corruptos porque son políticos tercermundistas, no son estadistas, no les importa México, únicamente les interesa su partido político, su familia, sus cuates y así no se puede ni podrá hacer grande a México nunca, solo se podrá africanizar y hacerlo del cuarto mundo.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez