El zócalo, un asco

El Zócalo de la ciudad de Oaxaca se encuentra en condiciones francamente lamentables. Recientemente el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, informó que su gobierno intervendrá para realizar labores de rescate, de reconstrucción, de recuperación. No dijo cuándo ni cómo. Dejó en el aire la intención, que en opinión de los habitantes de la capital del estado merece un trato digno, lo necesita con urgencia al ser carta de presentación de la casa común de los oaxaqueños.

En cualquier población semiurbana, urbana, en las ciudades, el zócalo es el centro de reunión de su gente. Es el escenario de los actos públicos, de actividades tradicionales, sociales y culturales, incluso de eventos políticos. El cuidado y mantenimiento de ese espacio es necesario, es obligación de las autoridades municipales y estatales, es deber de los ciudadanos. Por su origen, por su historia debería ser así. Lamentablemente hoy se encuentra en condiciones lamentables, sin exagerar, asquerosas.

El zócalo, ubicado en lo que se da en llamar: “el corazón de la ciudad de Oaxaca”, se encuentra en pésimas condiciones. Olvidos, descuidos, desprecios, abusos, indolencia, influyen para que esa sea la situación, sin que exista la posibilidad de realizar labores de rescate. Se necesita, además de voluntad y decisión, de recursos económicos, que seguramente se dirá que no se tienen. Será el argumento para no intervenir, no invertir.

La justa, exacta, la tiene el visitante, el turista, que no alcanza a explicarse el estado de abandono. Recurre a establecer comparaciones con otros zócalos que ha visto; con el de su lugar de origen, con los de otras ciudades y capitales del país. Los espacios destinados a áreas verdes no tienen plantas, carecen de flores. Las jardineras se utilizan para dejar y acumular basura, al carecer de depósitos. Los andadores se encuentran sucios, con desechos que se extienden por la acción del viento. Las piezas de cantera instaladas para formar jardineras están manchadas, incompletas algunas, quebradas otras. Los viejos e históricos árboles denotan la falta de atención, sin duda enfermos; de las ramas cuelgan partes de las lonas utilizadas para expresar denuncias e inconformidades. Las pilas sin agua, convertidas en basureros. Las bancas de hierro incompletas, maltratadas. Lo pisos sucios, embarrados con sustancias diversas, con muestras de grafitis.

El kiosco no ha escapado del vandalismo. Dejó de usarse para las intervenciones y conciertos de la Banda de Música del Estado. Frecuentemente lo utilizan grupos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, como tribuna para los oradores. En la parte baja funcionan puestos de bebidas y alimentos en condiciones dudosas de higiene. Al lado se encuentran los sanitarios públicos que despiden olores nauseabundos. Los aseadores de calzado hacen lo que pueden para limpiar, “adecentar” los espacios que ocupan. Infaltables son los vendedores ambulantes que ofrecen golosinas, ropa “típica”, collares y abalorios, y que cuando el magisterio se moviliza, se reparten los espacios para formar el tianguis que genera màs basura y contribuye a la labor de zapa, la que destruye afectando las luminarias de las que roban la energía eléctrica, los postes que se utilizan para colocar lonas y manteados.

Poco o nada se encuentra en condiciones dignas. El zócalo ha perdido sus bienes y valores, sus funciones y el respeto que merece. En el perímetro se instalan vendedores de raspados que arrojan el agua de los bloques de hielo, la miel de los líquidos endulzados. Abundan los puestos de globos. Los portales que lo rodean con mesas y sombrillas de los restaurantes, también reciben la asistencia de los vendedores de supuestas artesanías.

Deprime al paseante, a quien cruza ese zócalo que debería ser orgullo de los oaxaqueños, que va de prisa, a la ruina, como otros parques y jardines de la ciudad. Como el Paseo Juárez, que es escenario de todo, de: ferias, actos cívicos y sociales, competencias, sin faltar el tianguis semanal, que como la también llamada, Plaza de Armas, Plaza de la Constitución. Jardín Juárez, es objeto de destrucción sistemática.

Da pena nuestro zócalo, objeto de: escarnio, menosprecio, injurias, afrentas. En palabras de la extinta actriz, María Félix, es un asco. Perdón por el calificativo y la comparación. Así es. Imposible negarlo. Así está el área destinada al encuentro y recreación de la gente, desde que fue trazado por Alonso García Bravo, en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Opinión de Mario Blanhir González