El de la “DOBLE FILA” NO es un problemita de falta de respeto al REGLAMENTO de tránsito o algún otro inventado por la “autoridad” citadina actual o del inexistente “gobierno” anterior. Es un grave y verdadero PROBLEMA que se ha disparado en nuestra querida CIUDAD DE OAXACA en los últimos años, sobre todo por la falta de capacidad y la NULA PLANEACIÓN que en todos los órdenes de “gobierno” ha prevalecido. Lo que ha interesado MÁS que nada a los MUNÍCIPES ha sido el INGRESO de dinero a toda costa y a como dé lugar. Para muestra ahí les va un botón…Afortunada o desafortunadamente, la COLONIA REFORMA ha crecido y aumentado en su movimiento diario de manera DESENFRENADA e incontenible. Si yo quisiera y pudiera invitar a algún distinguido funcionario municipal a desayunar o a comer en mi domicilio, ubicado por el rumbo de la enorme ZONA ESCOLAR del rumbo, le tendría que pedir que me hiciera el favor de enviar, por lo menos a una o dos patrullas, a eso de las 6.30H., que es cuando muchos vecinos “mueven” sus unidades, para poder APARTAR un espacio donde ESTACIONAR su vehículo. El resto del día NO hay un lugar libre, ni siquiera en DOBLE FILA, porque las calles que fueron construidas o abiertas hace más de cuarenta años, hoy en día resultan INSUFICIENTES para el número de automóviles que tienen los propietarios de dicha área, MÁS los cientos que llevan a “aparcar” los estudiantes de MEDICINA y los maestros, médicos, ingenieros…que trabajan por ese rumbo. La COLONIA REFORMA es hoy en día un INMENSO estacionamiento vehicular. Más abajito, en plena CALZADA PORFIRIO DÍAZ, la situación es igual o PEOR. En la zona donde se encuentran TRES BANCOS, de los más solicitados, hay un pequeño tramo, justo frente a BANCOMER, donde hay letreros que prohíben estacionarse. Es un lugar FABULOSO para las ARCAS MUNICIPALES. Como el estacionamiento PAGADO del propio BANCO, resulta siempre INSUFICIENTE para la clientela, en el de la calle del frente, sale un carro y llega otro, interminablemente. GRAN NEGOCIO para los y las POLICÍAS de TRÁNSITO que por ahí deambulan con el silbato en la boca y la libretita para INFRACCIONES bajo el brazo. Como su servidor llega a diversas horas a una cafetería que está enfrente, debido a que mi hijo menor es siempre bien recibido y se le permite usar un espacio, para dedicarse a dibujar o pintar, a la acuarela o al óleo, ME HE DADO CUENTA de la cantidad de PLACAS que se llevan los cumplidos policías y el sinnúmero de multas que imponen, pues resulta que en unos cuantos minutos que usted retira unos centavos del CAJERO automático, al salir ya fueron sancionados o están justamente QUITÁNDOLE las placas a su vehículo. Quienes resultan MÁS PERJUDICADOS son los FUEREÑOS, de otros estados. ¿Se imagina usted lo que tienen que pagar de multa para recuperar las placas de sus carros? ¿Y las terribles molestias de los trámites? Sobre todo si les toca en fin de semana…Solamente habría una solución al problema: Que “bajaran” el ESTACIONAMIENTO con SEISCIENTOS lugares, que INCREÍBLEMENTE autorizó Gaby, para el AUDITORIO GUELAGUETZA… Con ése y otros dos o tres que funcionaran por ese rumbo y en el centro de la ciudad, se RESOLVERÍA en parte tan GRAVE situación. Los CIUDADANOS también tenemos derecho de ser escuchados y mejor ATENDIDOS. No solamente estamos para ser agredidos por “la AUTORIDÁ…”

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García