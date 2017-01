La cantante Carly Rae Jepsen, quien saltó a la fama por interpretar Call Me Maybe, decidió cambiar de look.

Desde hace años, Jepsen utilizaba el cabello castaño, un sello que tuvo desde su primer videoclip, aunque meses atrás cortó su larga melena. Sin duda, esta imagen la hacía ver más inocente.

Pero la niña dulce quedó atrás, pues eligió un nuevo estilo mucho más atrevido, muy similar al corte de Michelle Williams.

Ahora, la canadiense porta un pixie en rubio platinado, que destaca el color de sus ojos.

Este cambio sin duda renovó a la cantante pop, de quien esperamos escuchar otro single próximamente.

