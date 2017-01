Actualización de iPhone hará complicado revisar si un celular es robado

Al parecer la herramienta de bloqueo de activación de iCloud de Apple, que permite a los compradores potenciales comprobar si un dispositivo iOS usado está vinculado a una cuenta activa, parece haber sido eliminada de iCloud.com

El bloqueo de activación, introducido por primera vez con iOS 7 durante el año 2013, se activa automáticamente cuando un usuario activa la función de “Buscar mi iPhone” en su dispositivo. Sin embargo, no sólo ha desaparecido el sistema de la página de iCloud, sino que también se han eliminado todas las alusiones a dicha herramienta en la página oficial de soporte de Apple.

El sistema de “Buscar mi iPhone” ha demostrado ser realmente exitoso con una disminución del 40 por ciento en el robo de los dispositivos de Apple. La compañía no ha dado aún ninguna versión oficial respecto al caso.

La búsqueda de la página de la herramienta produce un error 404 y toda mención de la característica se ha eliminado de la página de soporte de Activation Lock de Apple. Cuando los usuarios intentan comentar sobre la eliminación de la herramienta, la compañía no responde, ni brinda retroalimentación sobre lo que está ocurriendo.

En caso de que se tenga alguna sospecha respecto a un posible secuestro de nuestro dispositivo iOS, lo único que podremos hacer es ponernos en contacto con el propietario anterior para pedirle que borre el dispositivo.

De cualquier manera, debemos asegurarnos al momento de comprar un dispositivo iOS usado. Si el trato no sucede con una tienda certificada por Apple, tendremos que preguntar al vendedor sobre el bloqueo de activación por adelantado. Si no se puede garantizar que el dispositivo todavía no está bloqueado, no hay que comprarlo.

La herramienta de comprobación de estado de Activation Lock se introdujo por primera vez en el año 2014 para ayudar a los compradores en el mercado de reventa a evitar dispositivos bloqueados (o potencialmente robados).

Al ingresar el número de serie, los consumidores de segunda mano serían alertados inmediatamente de un producto aún atado a una cuenta de iCloud para tomar las medidas adecuadas con el vendedor con el fin de desbloquear al dispositivo o detener la venta.

Con información de Agencias