Impulsar al campo

Con frecuencia nos hemos referido al tema de la EDUCACIÓN como PRIORIDAD que el GOBIERNO mexicano NO ha atendido. Tal aseveración es IRREFUTABLE. Bastaría ver lo que había ocurrido en las últimas décadas en la SEP, hasta antes de que fuera nombrado como TITULAR de la misma el joven actual, quien realizó importantes estudios en una de las UNIVERSIDADES más reconocidas del planeta. De alguna manera, parece que, a pesar de la fuerte oposición de los llamados “maestros” que se OPONEN a ser EVALUADOS, Aurelio Nuño ha ido aprendiendo lo que es la “política” a la mexicana y ha ido logrando que algunos puntos valiosos de la Reforma Educativa avancen. Si algunos “medios” nacionales no mienten, se ha alcanzado una de las metas principales: que los NORMALISTAS se sometan a un EXAMEN para probar su preparación y deseos de TRABAJAR en las escuelas del país. Claro que, si hablamos de Oaxaca, eso estaría por verse. Hemos leído cómo aún se realizan protestas y “toma de carreteras”, allá por el rumbo donde se ubica la Escuela Normal que prepara a las mujeres que desean dedicarse a una de las profesiones MÁS NOBLES, que es la DOCENCIA. Y surge, además, otra enorme duda, en relación al mismo asunto, pues algunos DIARIOS locales publicaron recientemente la consigna y MISIÓN del “nuevo” líder estatal del gremio magisterial del estado: “…nos vamos a partir la madre con el gobierno”, dicen que dijo el recién nombrado “mandamás” del aparato educativo de Oaxaca. Así que, volvemos y seguimos, los OAXAQUEÑOS, con el mismo terrible problema. Peeero…hay OTRA PRIORIDAD, quizá MÁS GRAVE, que NO ha sido atendida por el “gobierno” de manera honesta y eficiente. Se trata nada menos que DEL CAMPO, NO solamente oaxaqueño, sino NACIONAL. El enorme descuido y la grave agresión que se ha dado al sector que incide de manera directa en la ALIMENTACIÓN de los niños, jóvenes y adultos, tanto del estado como del país, es SUMAMENTE GRAVE. Podemos asegurar que, la verdadera EPIDEMIA de DIABETES y EXCESO de PESO que afecta a un gran número de MEXICANOS, se debe al casi NULO APOYO que se DA AL CAMPO. Por algo hemos superado ya, inclusive a países como los Estados Unidos en ese enorme PROBLEMA. Lo que indica que, entre el CAMPO y la EDUCACIÓN, se conjunta un binomio de tal importancia, que si se descuida uno u otro, o LOS DOS, como ha ocurrido en México y en particular en OAXACA, los resultados son catastróficos. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente, incluyendo a los NIÑOS, en nuestro PAÍS y ESTADO, que son VÍCTIMAS de la EPIDEMIA terrible de DIABETES y EXCESO de PESO? La RESPUESTA es, sin duda alguna, “Porque los GOBERNANTES desconocen o menosprecian a ambos sectores, el EDUCATIVO y el CAMPO”. Y es que NO se trata únicamente de asignar los recursos necesarios, lo cual NO SE HACE, sino designar en los cargos más importantes de los dos sectores, a personas CAPACITADAS y con VOCACIÓN para DIRIGIR realmente las acciones requeridas para lograr las METAS más valiosas que algún día lleven a los MEXICANOS a vivir mejor. Entre paréntesis diríamos que en OAXACA se requieren, tanto en el sector EDUCATIVO como en el CAMPO, a personas PREPARADAS y con EXPERIENCIA en el ramo correspondiente, pero que además o quizá ante todo, CONOZCAN y AMEN a nuestro sufrido, vejado, olvidado ESTADO. Lamentablemente, por regla general, lo único que ha importado es que se satisfagan sus intereses políticos y económicos particulares y del grupo que representan.

Con opinión de Juventino Gamelí Cruz García