El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, tiene muy claro el escenario. Ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el inusitado agrupamiento que se ha dado entre todos los sectores, político, empresarial, y la misma sociedad, sobre todo en redes sociales, hay que aprovechar la unión, pero saber para qué, porque si no, el “estar juntos como muéganos no sirve para nada”.

—Se nota en el ambiente cierto temor, ingeniero, que nos ha llevado a una espontánea unión entre los mexicanos. ¿Hay razón para tener miedo ante la era Trump?

De visita en Ciudad Imagen, para promocionar su libro “Cárdenas por Cárdenas”, en el que devela pasajes de la vida del general Lázaro Cárdenas, expresidente de México, su padre, el líder moral del PRD acepta hablar sobre el tema que a todos atañe, el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos, ante lo que parece una amenaza. Responde.

—No sabemos cómo vengan los problemas. A los problemas habrá que enfrentarlos según se presenten. Si habrá deportación de mexicanos, masiva, pues va a ser una situación complicada. Si el señor Trump va a seguir ahuyentando inversiones, como ya lo hizo con una empresa de refrigeración, de climatización, con la automotriz Ford y otras, pues habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno de México. En ese punto en particular no hemos visto una respuesta firme, fuerte del gobierno reclamándole al señor Trump porque ahuyente inversiones que finalmente vienen a contribuir al desarrollo de México. En fin, depende de cómo vengan las cosas. Y en este caso lo que procede es fortalecer a los mexicanos.

“Y no se va a fortalecer, primero, solo con declaraciones. Habrá que trabajar por los mexicanos que están en el exterior, buscar cómo fortalecerlos también en sus posiciones, en lo que puedan lograr en consolidar su posición en Estados Unidos, pero más importante que eso es fortalecer a México y a los mexicanos. Y esto tiene que darse elevando el ingreso de las familias, fortaleciendo los mercados internos, impactando la producción, esto es que crezca la producción, que se acelere el crecimiento de la economía, creando empleos formales. Parece que esto es fundamental.

“Y decidiéndose a combatir la corrupción. Yo creo que ahí coincidiríamos muchísimos mexicanos en que si nos dicen qué nos toca hacer, estaríamos contribuyendo para combatir la corrupción, para erradicarla. Pero esto tiene que empezar de arriba para abajo. Y por otro lado, también cómo combatir la inseguridad y la delincuencia. Ahí tenemos que ver algo mucho más firme, y ver otras medidas, otras estrategias que puedan ser eficaces, puesto que las que se han llevado a la práctica hasta ahora, pues yo diría que dejan mucho qué desear. No diría yo que se deje el enfrentamiento directo, que no puede dejarse, esto es, la acción policiaca, en este caso, pero me parece que tiene que fortalecerse desde muchos otros puntos de vista.

—Una vez cancelada la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, ¿qué es lo conveniente?

—Para mí, justamente tomar medidas para fortalecer a México y a los mexicanos. Y por otro lado, en los muchos problemas que siempre hay entre dos vecinos, en este caso entre Estados Unidos y México, hay problemas migratorios, hay problemas comerciales, está el tráfico de drogas, que allá está el principal consumidor de lo que pasa por México, de lo que se pueda producir en México. Los pasos de muchocontrabando de petróleo y muchas otras cuestiones que pasan indebidamente a Estados Unidos, y esto está documentado incluso en varios libros. Todo eso se tiene que comenzar a hablar entre las dos partes y buscar cómo resolver este problema con beneficio para las dos partes.

—¿Cree usted que 2018 es la oportunidad de dar un viraje hacia el país que los mexicanos anhelamos?

—Habrá que conocer qué propuestas nos traen los que vayan a ser candidatos, los partidos que vayan a postular candidados, tenemos que ver quiénes aparecen en la boleta electoral y cuáles son sus propuestas básicas para decidir por una parte nuestro voto y para saber por dónde puede desarrollarse el país, según las diferentes propuestas.

—¿Qué vamos a encontrar en el libro ‘Cárdenas por Cárdenas’?

—…Bueno, yo diría, primero la vida de un luchador que se entregó a causas que él tomó en vida como propias, más allá de compromisos que pudiera haber con otras personas, con otros grupos. Sus decisiones propias de buscar e impulsar ciertas causas fundamentales: la soberanía del país, el mejoramiento de los mexicanos en términos generales, la atención los campesinos, en su momento la preservación de la expropiación petrolera después de lograrla…

—Su padre, cómo habría actuado. Qué habría hecho el general Cárdenas ante la situación actual que estamos viviendo.

—Es muy difícil hablar por otros. Yo creo que él hubiera seguido en su línea, defendiendo lo que siempre defendió y seguramente estaría tan procurado como muchos mexicanos, de esta situación de pobreza creciente, de desigualdad creciente, de entrega del petróleo a intereses privados, todavía no sabemos hasta dónde pueda llegar esta cesión. De ver que el país no camina económicamente, que tenemos un fuerte rezago y cómo ha crecido la violencia y la inseguridad. Seguramente como muchos estaría preocupado, pero no puedo hablar por otros.

Y sobre la temida era Trump, Cuauhtémoc Cárdenas apunta:

Es momento de hablar mucho, es momento de buscar juntos la solución a los problemas que existen y es momento de pensar que las dos partes tienen que salir beneficiadas”, finaliza el ingeniero Cárdenas.

—Y aprovechar la unión que se está sintiendo…

—…Y aprovechar la unión. pero tenemos que saber para qué. Porque si no, el estar juntos como muéganos no sirve para nada.