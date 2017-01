El laureado cinematógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, ganador de tres estatuillas Oscar consecutivas por The Revenant, Birdman Or (The Unexpected Virtue Of Ignorance) y Gravity documentó en su cuenta de Instagram las protestas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada a personas proveninetes de siete países de Oriente Medio.

En la red social, donde cuenta con 368 mil seguidores, El Chivo, como también es conocido el fotógrafo de 52 años, difundió imágenes de los manifestantes contra la medida de que impide el acceso a terriorio estadunidente a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

En septiembre del año pasado, Lubezki calificó a Trump, en ese momento candidato republicano a la Casa Blanca, como un “siniestro, racista y mierda”, durante el ciclo de conferencias México Siglo XXI en el Auditorio Nacional.

En ese entonces el triple ganador de la Academia pidió a la población estadunidense que no votara a favor del polémico magnate neoyorquino.

Con información de Excélsior.