Arremeten actores contra políticas de Trump en los SAG

La edición 23 del Premio del Sindicatos de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) fue una ceremonia llena de discursos políticos y de repudio a las acciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, los actores premiados no perdieron la oportunidad de apoyar a los inmigrantes.

Ashton Kutcher, quien hizo la presentación de la premiación, inició su discurso diciendo: “Soy ciudadano del mundo, pretendo la diversión, me he dado el gusto de mostrar las partes más feas, soy actor y dedicamos esta noche a toda la gente parada en los aeropuertos que pertenecen a mi Unión Americana, ustedes son parte de la fábrica de lo que somos, y les damos la bienvenida siempre”, esto en referencia a las personas que se encuentran varadas por las políticas de Trump.

Los galardones se realizaron en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. En ese lugar se premió con dos galardones a la serie The Crown, en las categorías de Mejor Actor en Drama para John Lithgow y Mejor Actriz en Drama para Claire Foy.

Otras de las categorías importantes fueron ganadas por Emma Stone, como Mejor Actriz por La La Land, y Mejor Actor para Denzel Washington por su interpretación en Fences.

La ceremonia inició con el premio de Mejor Actriz en una Serie de Comedia, el cual fue para Julia Louis Dreyfus, quien en su discurso aseguró:

“Si acaso los rusos intervinieron en las votaciones, yo gané un premio legítimo, estoy muy orgullosa, ya que soy la hija de un inmigrante, mi padre huyó de la persecución nazi, pero ahora estoy aterrorizada por las nuevas políticas y es nuestro sindicato el que unido luchará por cambiar las cosas”.

William H Macy se hizo acreedor a Mejor Actor de Comedia, por Shameless. Minutos después los niños protagonistas de Stranger Things presentaron Mejor Elenco para una Serie de Comedia, que se lo llevó Orange Is the New Black, y en su agradecimiento dijeron: “Queremos agradecerle a Netflix, estamos representando a grupos diversos de familias de muchos lugares, como Colombia, Irlanda, Costa Rica, y sabemos que depende de nosotros seguir contando historias y estamos unidos, más que los que están tratando de dividirnos”.

La Mejor Actriz de Reparto en una Película fue para Viola Davis, quien aseguró: “Lo mejor que uno puede aspirar es tener un buen arrepentimiento, a veces no hace falta estremecer al mundo, el hecho es solo vivir”.

El Mejor Actor de Reparto en una Película fue para Mahershala Ali por Moonlight: “Creo que lo que aprendí al trabajar en la cinta es ver qué pasa cuando alguien acosa a la gente, representar a un caballero que vio a un chico dominado por la persecución y tomó esa oportunidad para levantarlo, me dio esperanza de que podemos hacer un mejor trabajo”.

La Mejor Actriz en Miniserie fue Sarah Paulson por Thepeople vs O.J. Simpson A CrimeStory. Mientras que el Mejor Actor en una Miniserie se lo llevó Bryan Cranston por Alltheway, por su papel del ex presidente Lyndon B. Johnson. El actor aseguró que si estuviera junto a Trump, el ex mandatario le diría al oído: “No te orines en la sopa que vamos a compartir”.

Le dieron un premio de trayectoria a Lily Tomlin, el cual fue presentado por Dolly Parton, quien bromeó diciendo que no la dejaban entrar hasta que mostrara su identificación de que era estadunidense.

El premio a Mejor Elenco de una Serie Dramática fue para Stranger Things y el de una Cinta Dramática fue para Hidden Figures.

Con información de Agencias