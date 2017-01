Antipiratería de Resident Evil 7, hackeado en 5 días

Denuvo, el software diseñado para prevenir copias ilegales de diferentes títulos, asigna cada copia del juego a una computadora específica para evitar que se utilicencopias no autorizadas. El software se ha hecho muy famoso entre diferentes compañías dedicadas a publicar videojuegos, pues su complejidad prometía ser una opción a prueba de fallas.

Uno de los casos más famosos en donde Denuvo no pudo contra los hackers fue el de ‘Rise of the Tomb Raider’. Sin embargo, esta es la ocasión en donde se han logrado romper los sellos de seguridad con mayor rapidez, menos de una semana.