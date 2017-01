Medina asegura que no huirá del país; denuncia filtración de foto

Ante el presunto temor de autoridades locales de que Rodrigo Medina de la Cruz huya del país, el ex gobernador de Nuevo León aseguró que eso no pasará y que la prueba es que ha acudido a todas las citas del Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción.

Además, el ex funcionario anunció que demandarán a quien filtró su fotografía al momento de ser fichado en el Penal del Topo Chico.

En entrevista con Azucena Uresti para TELEDIARIO, Medina de la Cruz se refirió al caso Kia Motors, al señalar que las donaciones de terrenos que se realizaron para que se estableciera esta armadora de automóviles es legal y, de no ser así, cuestionó el por qué la actual administración firmó el convenio con la empresa coreana y no le quitó los predios.

“Dicen: ‘tenemos miedo de que se escape, tenemos miedo de que huya y mejor lo vamos a arraigar’. cuando yo he acudido a todas las citas, él no tenía ninguna justificación para arraigarme; y dos, el sistema de justicia oral, que con estas decisiones se cae a pedazos, garantiza y estipula que las medidas cautelares deben ponerse de menos a más: no salir del país, quitarte el pasaporte, que sea arraigo de domicilio, y no, el señor dice, ‘se va a la cárcel porque tenemos temor (de que huya)’ cuando yo he ido siempre”, dijo.

Acusó que el juez de control cometió un delito al no obedecer la decisión de un juez federal.

“Además, me falta poner una consideración de un juez federal, que esa implica que el juez de control cometió un delito muy grave al no acatar una decisión de un juez federal, que ordena la inmediata liberación de mi persona”, declaró.

Anuncia demanda

Aún molesto por la filtración de la fotografía del momento en que fue fichado en el interior del penal de Topo Chico, Rodrigo Medina declaró que presentarán una denuncia y que podrían tener información de quién pudo haber sido.

Expresó que dañaron su imagen y la de su familia por tener un trofeo momentáneo que les duró muy poco tiempo, ya que nunca, dijo, debió haber sido encarcelado.

“Vamos a demandar y vamos a seguir esta injusticia con todo, alguien lo hizo con un dolo tremendo, ya sabemos más o menos por donde va, me voy a reservar el dato porque lo vamos a perseguir legalmente, eso fue algo de verdad de una bajeza impresionante para dañar la imagen mía y de mi familia”, dijo.

“Yo fui internado en el penal del Topo Chico de manera injusta, se me atropellaron mis derechos, el juez de control violó una suspensión, no debí haber pasado ni un minuto ahí, aún así toman una fotografía y la verdad lastimando lo más profundo de los derechos humanos de una persona para hacerla pública y después el juez dicta que se destruyan esas fotografías y que se me libere de manera inmediata”, expresó.

Con información de Milenio