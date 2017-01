CON MAYÚSCULAS 28-01-17

HIJO DE MAMI.- ¿Cómo es que la teca “todo terrreno”, María Luisa Matus Fuentes, que dispone de un órgano de educación media superior -Cecyte-, a su antojo y pesa entre quienes deciden, no promueve a su cachorrito a un área de donde pueda se alce como el figurón político que piensa es?, decían sus allegados. Y, la respuesta la dio el insuflado muchito el inicio de semana en que trascendió que Igmar Medina Matus, que tal es su nombre, archivó el documento y con ello evitar se revise la gestión de los diretivos de la Jucopo pasada, donde figuraron el cuasi senador AAA, la trinca ratona del PRD (Chema-Félix-Chuchofalp) y la dupla maldita de AN, Naty-Nosdestroza… Por eso fue que no movieron al muchito, porque asegún su mami, va para líder de su partido, diputado-senador ¡y gobernador! La Mary está bien agarrada. Su hijito decide la suerte de tripe “A”, así que ella puede pedir el Yepo si es menester. Amarres aparte, logra con los poco avezados diputables de los otros partidos que se detenga cualquier revisión al chelín manejado por quienes os cuento. Esto es, todo fríamente calculado, a fin de año todo se olvidó y a otra cosa frágil y volátil mariposa…

DE REVERSA.- En la década de los 80, en plena “apertura democrática”, alguien les calentó el coco a los gobernantes de la época a experimentar con una dirigencia campesina de carácter femenil. En la época del apabullante partido tricolor, buscaron que uno de los sectores “base” del priismo fuera conducido por una mujer. Y fue así que encontraron a doña Gorilia que andaba picando piedra buscando colarse a las esferas del poder. Le trabajaron el sector a la chicuela -entonces sí- todo para meter al campesinado en una etapa de retroceso, porque la dama se dedicó a trabajarse su diputación y tras lograrla, se olvidó de los campiranos… La ñorsa ora es una plutócrata, de las prófugas del “cambio” y os cuento todo para que se vayan dando idea lo que le espera nuevamente a la CNC estatal, a donde acaban de mandar a Lilia Arcelia Mendoza Cruz, muchachita de las mismas características que doña Goris. La mandaron a relevar a Toño Amaro, lo que os puede dar la idea de la importancia que le dan a los campesinos priistas hoy día. La doña ya fue de todo, era para que ya se sentara pero no. Se niega al relevo generacional. Sea…

“EN LA LUNA”.- Sin oficio astronómico, ajenos a la divulgación de la ciencia astral que se hace aquí, el Planetario Nundehui, convertido cuando el cambio en refugio de recomendados y comisionados, anunció que para mejorar su servicio capacitará a su personal, como si la astronomía fueran enchiladas. El encargado, Ernesto Caballero, sin la menor idea del firmamento, supone que el Planetario es un cine o teatro para proyecciones al que solo hace falta la dulcería y palomitas. Díganle que hoy los planetarios son domos digitales, con proyecciones donde especialistas divulgan la ciencia… Si buscaran proyectar representaciones del cielo, no hay problema pero los planetarios son instituciones profesionales, no como el del Fortín donde su personal de recomendados apenas si identifica algunas estrellas y reconoce dos o tres constelaciones, porque los hicieron “especialistas” que al no tener donde ubicarse, ora hasta se creen astrónomos y científicos. Burócratas redomados cambiaron su horario de la noche a la mañana y de lunes a viernes (antes trabajaban de martes a domingo y en la noche) ahora son expertos en esto. Sea…

POLIS JODIDOS.- Es terrible la desigualdad. Los salarios mensuales de los integrantes de las policías municipales y de la Policía Estatal, están entre los más bajos del país, según estudio reciente elaborado por el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Los policías estatales ocupan el sexto lugar, los peores pagados en el país con un sueldo mensual de 7 mil 474 pesos; muy por debajo de la media nacional, que es de 10 mil 434 pesos al mes. Los mejor pagados son los policías de Sinaloa con un sueldo de 14 mil 501 pesos. Así no más… La disparidad salarial también se da entre niveles jerárquicos en las mismas corporaciones y se acentúa conforme se avanza en el escalafón salarial. Las entidades que conforman la Región Suresten tiene los salarios promedio más bajos, con un salario 24% menor al promedio nacional; mientras que los integran la Noreste, son los que tienen los sueldos más altos. Así, cómo madres esperar que los tecolines de la entidad puedan rendir lo que la sociedad espera, si están más preocupados “por nivelarse” que en proteger tu zalea y tu patrimonio…

SABADITO LINDO.- Sabadito, día de trecitas, así que espero veros para el desahogo de esa diligencia. Comentaros que no tienen vergüenza los perredistas. Alega Carolito Altamirano que las acusaciones que hace en su contra el carilindo Raymundo Carmona respecto al hurto de casi dos melones de prerrogativas son irresponsables, temerarias y falsas. Ya sábanas, Carol es una blanca paloma; sus enemigos lo denuestan pero él es más recto que Aquél. Está bien que se peleen las comadres… Valió madres que los ojales de la organización “23 de Octubre” no solo bloquearan la ciudad sino la misma carretera a la Costa, cerca de Miahuatlán. Sus jefes de la Segego los atendieron como héroes, en lugar de obsequiarles órdenes de aprehensión pos sus hijezas. Por esas actitudes blandengues es que cualquier hijo de vecina hace lo que quiere en esta tierra nuestra… Gachos los de SCT, autorizan topes sobre las súper carreteras y se hacen los desentendidos. Lo acaban de hacer rumbo a Tlacolula, aquí por Lachigoló, pero lo han hecho en la que va a Ejutla. Topes y negocios junto a la carretera, ¿por qué?…. ABUR.