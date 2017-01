+ ¿De verdad Donald Trump puede sacar unilateralmente a EU del TLC?

+ El TLCAN es un tratado internacional, no un simple acuerdo comercial

Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha llevado la relación a México a un punto que hace poco tiempo no habríamos podido imaginar. Uno de los temas torales de la tensión en la relación entre ambos países, es el empecinamiento por una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido en español como TLCAN, o por sus siglas en inglés, NAFTA (North American Free Trade Agreement). Para lograr eso, Trump ha esgrimido el tema del muro fronterizo, del establecimiento de fuertes aranceles a los productos mexicanos, o la cancelación total del Tratado. Al margen de los temas de negociación política y de diplomacia, una de las interrogantes que queda es respecto a si en realidad Trump, como presidente, puede sacar unilateralmente a su país del tratado.

En efecto, esta es una cuestión toral porque en medio de los temas políticos están los jurídicos. En esta lógica, los juristas Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes (http://bit.ly/2jBegy1) explican que en el caso de México, el TLC es formal y materialmente un tratado internacional, ya que fue celebrado por el presidente de la República, aprobado por el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El TLC forma parte de la “Ley Suprema de toda la Unión” en términos del artículo 133 de la Constitución; se encuentra encima de las leyes federales de acuerdo a diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y cualquier modificación al mismo debe ser aprobada por el Senado, en conformidad con el artículo 76 constitucional.

En cambio, señalan, el estatus constitucional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Estados Unidos, es bastante distinto. La Constitución estadounidense contempla expresamente la posibilidad de que el presidente celebre tratados internacionales, siempre y cuando éstos sean aprobados por las dos terceras partes del Senado (artículo 2, sección 2, párrafo 2).

Asimismo, la Constitución señala que los tratados internacionales serán la “ley suprema del país” (artículo 6, párrafo 2). Por lo anterior, la doctrina generalmente ha interpretado que los tratados internacionales: (a) se encuentran ubicados debajo de la Constitución; (b) tienen mayor jerarquía que el derecho consuetudinario y la legislación estatal, y (c) cuando entran en conflicto con alguna ley federal, éste se resuelve conforme al principio de que la ley posterior deroga a la anterior (lex posterior derogat priori).

No obstante, la mayor parte de los acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos no han sido aprobados mediante el procedimiento establecido en artículo 2, sección 2, párrafo 2 de la Constitución estadounidense. Por el contrario, los estadounidenses han contraído un importante número de obligaciones internacionales mediante los denominados “acuerdos ejecutivos” (executive agreements), firmados exclusivamente por el presidente, o bien, mediante “acuerdos legislativo-ejecutivo” (congressional-executive agreements), autorizados tanto por el presidente como por una mayoría absoluta del Congreso. Si bien es cierto que estos acuerdos para efectos del derecho internacional se consideran como “tratados”, lo cierto es que internamente no tienen la misma jerarquía normativa.

¿CÓMO SALIRSE DEL TLC?

Quizá una de las cuestiones más relevantes para la mesa de renegociación sea si es jurídicamente viable que Trump –actuando de manera aislada como presidente de los Estados Unidos– ordene el retiro de Estados Unidos del TLC. Incluso si se piensa que muy probamente las partes llegarán a un acuerdo, lo cierto es que la amenaza del retiro unilateral es una de las armas más potentes que tiene Trump. Sucede, sin embargo, que estamos frente a una cuestión por demás compleja en términos jurídicos.

Un primer argumento, partiendo de que la Constitución de Estados Unidos es omisa respecto cómo se debe procesar internamente la salida de un tratado (treaty) o acuerdo (agreement) internacional, es que el presidente al ser jefe de Estado tiene facultades residuales en materia de política exterior. De tal manera que, ante la ambigüedad, quien lleva mano para definir el rumbo de la política internacional estadunidense es el presidente. En este sentido, se considera que la única exigencia o límite al presidente reside en que se ciña a las pautas establecidas por el instrumento internacional en cuestión. Es decir, y para el caso concreto del TLC, que no contempla más condiciones que el aviso de retiro de una de las partes, bastaría que Trump avise a Canadá y México que Estados Unidos se sale de dicho acuerdo.

No obstante, también hay quienes opinan que Trump debe buscar el apoyo del Congreso para finiquitar el TLC. Esta posición ha sido articulada, entre otros, por John Ragnar Johnson, quien fungió como asesor del gobierno canadiense durante las negociaciones del TLC. De acuerdo con Johnson, Trump necesitaría la aprobación del Congreso para retirar a los Estados Unidos del TLC. Esto es así ya que, de acuerdo con la Constitución estadounidense, los poderes ejecutivo y legislativo tienen autoridad conjunta en materia de acuerdos comerciales.

CONDICIONES JURÍDICAS

Hasta ahora, Trump ha bravoconeado respecto a muchos temas, pero sin concretarlos del todo. Sus acciones han sido dentro de su ámbito de competencia, pero quién sabe si el cumplimiento cabal de sus propuestas de campaña pasen por el tamiz del Poder Legislativo. Está comenzando a toparse con problemas como el no poder aterrizar el tema del pago del muro, o el establecimiento de impuestos a los productos que importen de México, porque eso ya no está en el ámbito de las acciones ejecutivas. Quizá algo similar ocurra con el TLC que, como puede verse, no estaría completamente en su rango de decisión.

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas