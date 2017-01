El presidente Donald Trump suspendió indefinidamente el programa de refugiados sirios en Estados Unidos.

Trump firmó un decreto presidencial el viernes que declara que el ingreso de “ciudadanos de Siria como refugiados” es “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

El presidente indicó que ha suspendido el programa hasta que el ingreso de los refugiados a Estados Unidos “sea congruente con el interés nacional”.

La orden de Trump parece además limitar el número de refugiados de otros países a 50 mil personas en el año fiscal 2017.

Durante su campaña, Trump había prometido reducir las admisiones de refugiados bajo el argumento de que representan un riesgo potencial a la seguridad nacional.

AUSTRIA CIERRA SUS FRONTERAS A REFUGIADOS, TRAS DECRETO DE TRUMP

Austria cerró sus puertas a unos 300 iraníes no musulmanes que esperaban utilizar ese país como una estación temporal antes de establecerse en Estados Unidos, de acuerdo a información recibida por The Associated Press, lo que representa uno de los primeros efectos retroactivos a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por restringir la admisión de refugiados.

Bajo un programa con 27 años de vigencia que fue aprobado originalmente por el Congreso como una forma de ayuda a los judíos en la ex Unión Soviética, Austria había fungido hasta hace poco como un conducto para judíos, cristianos y baha’ís iraníes que corrían peligro en su país natal y cumplían los requisitos para asentarse en Estados Unidos. Irán ha prohibido el bahaísmo, una religión fundada en 1844 por un noble persa al que sus seguidores consideran un profeta.

Las autoridades estadounidenses habían entrevistado a los candidatos en Austria porque no pueden hacerlo en Irán. Pero Estados Unidos suspendió el llamado “Programa Iraní Lautenberg” en los últimos días, según las autoridades austriacas que impidieron a los iraníes llegar a su territorio. Se desconoce cuándo podría reiniciarse el programa.

Lo sucedido no está directamente vinculado con el decreto que firmó Trump el viernes en el que se ordena una nueva y más estricta investigación a los refugiados con el fin de mantener a los “terroristas radicales islámicos” fuera de Estados Unidos. Pero sí refleja los efectos secundarios que ocurren bajo esta línea más estricta de políticas migratorias y de refugiados.

En forma similar a la forma en que las normas migratorias más estrictas de Alemania tienen consecuencias en Europa, las acciones de Trump podrían provocar que otros países examinen de manera más detenida a las personas que desean utilizar sus territorios como puntos de tránsito.

El resultado final podrían ser condiciones incluso más adversas para la gente que aspira a escapar de la guerra y la persecución en busca de una mejor vida en el extranjero. Existen más de 20 millones de refugiados a nivel mundial, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas.

Con información de Excélsior.