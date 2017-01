MAYÚSCULAS 27-01-17

AL AVERNO.- El Copetes escuchó las voces que le aconsejaron mandar a la tiznada al desventurado güerejo trompudo y le dijera que si tiene tele, que ahí se vea, pero que él no puede, motu proprio, -a lo mejor si se mandara solo-, hacerle una grosería a sus paisanos. Todos vemos que su vecino es un pobre pendejo (perdonadme la expresión) ventajoso, culero e hijo de su teibolera y trompuda madre y que puestos en esas condiciones, que se quedara con su pinche fiestecita, pero que él, Don Copetes, tiene cosas más importantes que hacer. Si a JD le hubieran pedido que redactara la carta para Trump, lo hubiera hecho en los términos descritos… Bueno, quizás matizados con un que otro ¡huey!, cabrón y términos de esos. Pero en esencia, le haría entender al muy hijo de su rejijurria que no somos su burla ni sus tarugos. Me gustó que le subrayara que nuestro país tiene voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones, pero no de una manera perra, ni con la pistolota sobre nuestra cien. Así que ¡Bien por el Copetes y vámonos preparándonos por si hay que echar mano de la resortera!…

¡NOS ROBARON EL YEPO!- Casi en coro, los nuevos cachudos nombrados por Germancito Cervantes, el último de los mohicanos, mostraron su enojo porque habían pensado, cuando les dijeron si querían volver -¡porque regresar, mi mais, lo cáido, cáido!-, al Instituto, que retornarían a aquel precioso negocito que bien compartido con los del Cártel 22, daba para tocho morocho. Casi se desmayan del coraje cuando se encuentran 1) no hay oficinas; 2) el Yepo no opera, es un paquidermo albo; 3) ¡no hay fondo revolvente!; 4) no hay carros; 5) no gastos de representación; 6) la lana se maneja en la SEP, no aquí… Un engaño, un robo. ¡Nos robaron el Yepo esos desgraciados del cambio! No, les dijeron. Las cosas cambiaron, el Nuevo IEEPO está así. Vosotros decís. Sólo acertaban a verse entre sí Gilberto Gamboa Medina, nuevo Oficial Mayor; Julián Luria López, en la Subdirección General Ejecutiva; Julián Luna Santiago en Servicios Educativos. Los otros nuevos son Efraín Ortiz Chávez, en Desarrollo Educativo; Ricardo Dorantes, en Servicios Jurídicos; Gaspar Salas Morales, en Servicios Regionales; y Gustavo Galván Romaní, Libros de Texto…

PLEITOS ESTÉRILES.- En donde también se hace necesario ya un manotazo en el centro de la mesa es en la recámara de diputables. Poco más de tres meses que lleva operando esta Legislatura de dos años y nada que camine. Mucho ha tenido que ver, dicen los mismos diputados, la falta de definición de doña Blanca Nieves, que prefiere nadar de a muertito, que porque quiere ir a cubrir el hueco que se adivina en los SSO en breve. Eso le da alas a la perversa Samantha, quien mueve a sus gatos a que difundan que no hay liderazgo en la bancada, que esto es desmadre absoluto… Quiere la ingrata, brincar de la Mesa, a la Jucopo, ella no es del montón. Los que lo ven desesperado lo ocupan en chismes. Le armaron a los empleados que pretendían hacer un paro, enojados por las arbitrariedades del Igmarcito oficial mayor. Están inconformes con las plazas y las mamonerías del hijo de la todo terreno María Luisa. Mandan a negociar a la Sami, ésta todo lo hace con biyuyo, al fin ni de su bolsillo, y como no suelta parejo, hay gente molesta y eso va pa’ largo. Pero así con los pleitos diputadiles…

¿DE QUÉN CHON?- Es lo que se pregunta todo el mundo al conocer que antes de irse Gabino Cué pretendió comercializar 20 hectáreas de zonas destinadas al desarrollo de multifamiliares en Huatulco, previamente desincorporadas del Fonatur y cedidas al gobierno estatal. ¿De quén chon? Es decir, como la venta se iba a realizar a razón de 50 pesos el metro cuadrado, cuando los avalúos indican que el valor del sitio es de mil pesos por esa superficie, la venta se haría a una empresa particular en diez millones de pesos siendo el valor real unos 200 melones. ¿A quién se buscaba beneficiar?… Allí está la cosa. El hecho en sí, es un fraude del tamaño del mundo, pero habría que ver de quien es el o los beneficiarios del negocito que iban a hacer con el famoso Fidelo que operaban el “Piojo” Zorrrila y su primito, con su jefazo el “Coco” Castillo. La operación fue detectada a tiempo, según lo que da a conocer el contralor José Ángel “Mantequilla” Nápoles, pero hay que ver cómo estaba integrada la empresa particular que “compraría” esa superficie. De seguro los dueños eran los mismos saqueadores del erario oaxaqueño. O sea…

YA ES HORA.- Ante cualquier contingencia con el despiporre del King Kong güero del Río Bravo, resulta alentador oírle al gober que estará atento para proteger los derechos humanos de los paisas que pudieran salir afectados por las políticas antimigrantes del Loco. Digo, al menos tendrán donde acudir en busca de consuelo… En la Costa no soportan los desplantes de Chucho Loxicha, quien se promueve como delegado de gobierno en la zona, sin que se haya hecho anuncio alguno de su nombramiento. Amenaza con que les hará sentir el rigor de su mano derecha. Que alguien lo llame al orden… Los hijos desobedientes de las Normales se fueron ayer temprano a la Plaza de cobro número 79, la de Suchixtlahuaca sobre la Súper a Cuacnopalan a apoderarse del paso de vehículos. No cobraban el peaje oficial, pero a los automovilistas les exigían una cooperación forzosa de 50 pesos. ¿Es válido esto?… Que más o menos se destraban las broncas con STEUABJO. Exhibir las marranadas de sus dirigentes, siempre es bueno. Esos weyes buscan qué llevar a su alcancía personal… $19.21 el precio del litro de magna desde el mes que viene… ABUR.