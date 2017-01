Coincidencias

La coincidencia con el artículo publicado en esta misma sección de su periódico TIEMPO por Mario Blanhir González, con su artículo de opinión. “Simulación” es significativa porque coincidimos en el mismo tema: “Grotesco mercado de Alcalá” respecto de la invasión de cientos de vendedores ambulantes, pordioseros y malvivientes en el Centro Histórico de Oaxaca, donde Blanhir dice: “Los responsables de que el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca se encuentre invadido por el comercio informal han sido y son las autoridades municipales. Desde hace varios trienios por omisiones, negligencia, impotencia y complicidad, han permitido que se instalen puestos sobre las banquetas, jardines, áreas verdes, en estacionamientos, en las rampas para personas con discapacidad, las que se mueven en sillas de ruedas”.

Esta coincidencia, que además no es solo casualidad, sino la consecuencia de lo que se palpa, vive y huele en el Centro Histórico de Oaxaca, no es exclusiva de Mario y mía, sino de la inmensa mayoría de habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez, principalmente de quienes viven aún cerca del primer cuadro, que ven como paulatinamente se africaniza la capital del estado llenándose puestos, mugrientos, perdiéndose los espacios públicos, jardines, los portales alrededor del zócalo y como, si no se aplica la ley y ejerce la autoridad, próximamente moto taxis y hasta carruajes jalados por personas – como en la India – pulularán entre las calles de la ciudad. De poco sirve que se construyan andadores, como el que se continúa hasta la Alameda en García Vigil, si luego serán invadidos por vendedores abusivos y desquiciados, quienes a la menor insinuación que serán retirados de la vía púbica se convierten en crueles y sanguinarios defensores de “sus privilegios y derechos de piso”.

Sí se puede eliminar del Centro Histórico a los ambulantes!, los ha hecho la CDMX, Puebla, Querétaro, Toluca y muchas otras ciudades que ahora lucen limpias, seguras, atractivas, no como Oaxaca, mugrienta y con paisaje de grotesco mercado; pero es cuestión de principio de autoridad, de decidirse a aplicar la ley y no, como dice Blanhir, que por negligencia, omisión o complicidad, se siga permitiendo que la otrora hermosa ciudad de Oaxaca, se siga convirtiendo en un grotesco mercado donde mandan líderzuelos corruptos y no el gobierno municipal. El pretexto de la necesidad o falta de empleo es un ardid y artimaña que no tiene sustento; si fuera así ¡vamos todos a poner un puesto en la calla de Alcalá!

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez