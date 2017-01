En un comunicado difundido el jueves 26 de enero por la Casa Blanca donde se daba a conocer la agenda del presidente Donald Trump, se informó que el mandatario republicano tendría una reunión bilateral con la primera ministra británica “Teresa May”, error que suscitó infinidad de burlas en redes sociales… El nombre, como se escribió en el documento, es de una actriz porno.

“Por la tarde, el Presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra del Reino Unido, Teresa May. Una conferencia de prensa conjunta entre las dos partes sigue”, la primera falta de ortografía en el correo electrónico inicial leído”, se lee en el comunicado.

La canciller de Gran Bretaña se llama Theresa May, y, aunque la “h” es muda -al menos en el español- omitirla por el gobierno de EU, hizo la gran diferencia y la oportunidad del escarnio público en redes sociales.

Mientras que la actriz, cuyo verdadero nombre es Teresa Betteridge, ya había adquirido fama luego de que este mismo error se dio dos días antes de que la ahora primera ministra tomara posesión de su cargo, en ese entonces “Teresa” escribió en Twitter.

“Me resulta muy divertido que haya tanta gente que piensa que yo soy Theresa May la primera ministra. Qué ignorantes”.

Pero eso no es todo, Teresa May ya había tenido un “roce” con la Casa Blanca, y es que entre su filmografía destaca una cinta con el nombre: Whitehouse: The Sex Video and Leather Lust (Casa Blanca: el video sexual y la lujuria de cuero).

Con información de Excélsior.