La banda británica Queen y el cantante estadunidense Adam Lambertanunciaron que realizarán una gira en conjunto por Estados Unidos, la cual incluye 25 ciudades.

El tour iniciará el 23 de junio en Phoenix, Arizona, en el Gila River Arena, y continuará en Las Vegas, Los Ángeles, San José, Seattle, Vancouver, Edmonton, Denver, Omaha, Kansas City, Chicago, St. Paul, Cleveland, Uncasville, Boston, Newark, Brooklyn, Philadelphia, Washington, Nashville, Dallas, Detroit y Houston.

De acuerdo con la información publicada por la revista Billboard, la gira también comprende dos fechas en Canadá: en Montreal y Toronto. Se prevé que la serie de conciertos concluya a principios de agosto.

El grupo informó que ofrecerá un espectáculo renovado, especialmente diseñado y creado para este tour, sin dejar de lado éxitos como Another one bites the dust, Bohemian rhapsody, We will rock you y We are the champions, por citar algunos.

Las entradas para la gira estarán disponibles a partir del 3 de febrero, aunque habrá una venta especial para los miembros de los clubes de admiradores de Queen y Lambert, quienes podrán obtener sus boletos desde el 31 de enero.

Queen está conformado por Brian May y el baterista Roger Taylor, mientras que Lambert ganó popularidad después de haber participado en el reality show, American idol.

Con información de Excélsior.