La pequeña Claire Ryann Crosby ha vuelto a sorprendernos. Esta vez siendo la amiga más fiel de su padre, Dave Crosby, en el hermoso video que se publicó en el canal de YouTube Claire and the Crosbys.

Claire tiene cuatro años, vive en Utah, EU, y es la protagonista del canal que fue abierto hace nueve meses para presentarla interpretando diferentes temas de Disney.

En el más reciente aparece cantando ‘You’ve Got A Friend In Me’, a dúo con su padre.

Claire, como toda una profesional, espera pacientemente su entrada, mientras Dave toca la guitarra y hace su participación. Finalmente ella canta y juntos terminan interpretando: “Our friendship will never die, you’ve got a friend in me”.

El vídeo ha alcanzado 4 millones 314 mil 216 vistas y en tan sólo 24 horas fue compartido casi 30 millones de veces en Facebook.

Woody y Buzz seguramente también lo aprobarían.

Si quieres ver más interpretaciones de Claire basta con entrar a su página de YouTube y verla cantando, cuando sólo tenía tres años, ‘Part Of Your World’ de ‘La Sirenita’, que hasta ahora ha sido visto por más de 12 millones de personas.

No podemos esperar a ver la siguiente.

Este artículo se publicó originalmente en The Huffington Post UK.