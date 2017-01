Osorio deja claras las prioridades de la selección mexicana

Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer en conferencia de prensa los planes del Tricolor para 2017. Las prioridades serán, en orden de importancia, el hexgonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018, la Copa Confederaciones (junio) y la Copa Oro (julio).

Para los juegos ante Costa Rica y Trinidad y Tobago en el mes de marzo, que serán de eliminatoria, el cuadro azteca se concentrará en Cuernavaca y jugará en el Estadio Azteca, inmueble que destacó el estratega cafetalero por la historia que tiene México cuando juega ahí.

“Históricamente la Selección tenía una ventaja por la altura. Hoy los jugadores juegan a distintas alturas y eso ya no es ventaja. Se decidió que la mejor preparación (para los juegos de marzo) será entrenar en Cuernavaca y jugar en el Estadio Azteca”, destacó.

En junio, la Selección Mexicana se medirá a Honduras y Estados Unidos en juegos eliminatorios. Posteriormente, tendrá una preparación más larga de cara a la Copa Confederaciones, donde estarán los jugadores que militan en Europa. Cabe destacar que el Tricolor comenzará el certamen en Rusia el 18 de junio ante Portugal.

“De hecho en la preparación para los siguientes partidos (junio), donde vamos a jugar en la altura, vamos a tener una preparación larga y pensando en la Confederaciones, la vamos a hacer en el CAR porque vamos a competir acá (Ciudad de México)”, señaló Osorio.

EL PLAN PARA LA COPA ORO

Para la Copa Oro no se podrá llevar al mismo plantel que dispute la Copa Confederaciones, por lo que serán dos selecciones completamente distintas, cada una con un cuerpo técnico independiente que la Federación Mexicana de Fútbol asignará.

“Es imposible llevar el mismo equipo a las dos competiciones, a mi no me disgusta eso. Los jugadores no consolidados deben ir a competencias internacionales, y es con eso que tendremos más Rafa Márquez, Guardados, Morenos, etc”, mencionó.

“La FMF tiene la propuesta por escrito, nosotros le presentamos dos cuerpos, muy pronto sabrán la respuesta, pero yo creo que las vamos a mezclar. En las selecciones podemos trabajar juntos y mejorar el fútbol mexicano”, reveló.

LAS PUERTAS ABIERTAS PARA NATURALIZADOS

Tal como el año pasado, Juan Carlos Osorio sigue con la idea de si algún naturalizado es más determinante que un mexicano, sin problemas podrá vestir la casaca nacional.

“En un momento determinado queríamos convocar a Pizarro y Sosa, ninguno pudo ser convocado. Me parece que es un tema muy debatible, si hay una posición vulnerable, donde un naturalizado es mejor que un mexicano, no tenemos problema en convocarlo”, sentenció.

