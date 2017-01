El muro y los volcanes

Pareciera que las fuerzas negativas del planeta se estuvieran confabulando en contra de MÉXICO. Por una parte, las amenazas del “candidato” Trump, las está haciendo realidad el President Trump. Al tomar posesión dijo que una de sus primeras acciones sería iniciar la construcción del MURO que permita darle mayor seguridad a su país, entre los MIGRANTES que se cuelan a diario a su territorio, sin contar con la autorización correspondiente. Y aunque se había dicho también que éste sería uno de los temas centrales de la negociación del próximo día 31 del mes en curso, los hechos indican que la decisión ya ha sido tomada de manera UNILATERAL. Ahora lo único que falta es discutir con el presidente mexicano, la manera de PAGAR el costo de la kilométrica barda. Recordemos que para Trump, NO hay duda de que será MÉXICO el que pague, faltando únicamente definir la forma de pago y el tiempo o plazo para hacerlo. Sin tener nociones de ese tipo de “negociación internacional”, al igual que el CANCILLER Videogaray, pensamos que M.T. tiene toda la razón del mundo en querer “bardear totalmente su casa”. Puede ponerle el muro de la altura y de los materiales que él decida. Peeeero, NO tiene soporte legal alguno, para OBLIGAR al “gobierno mexicano”, a PAGAR por una obra que no le pertenece, NI debe tocar un solo centímetro de su territorio. De la misma manera, creemos que Tromp, puede prohibir la entrada a “su país”, a todos los pueblos que NO le agraden. Ya serán sus gobernados los que le fijen las reglas del juego. Lo subsecuente será la OBLIGACIÓN del GOBIERNO MEXICANO de crear los empleos que se requieran para recibir de regreso a los miles de indocumentados, de origen mexicano, que sean expulsados del país de Mr.Trump. Ni el señor Virreygaray ni el otro enviado, el Secre de Economía, tienen voz ni voto para impedir que USA sea gobernado a la manera del misógino antimexicano. Está visto y comprobado que México será perjudicado seriamente por la política del nuevo gobernante de USA. Lo poco que logre rescatar PN…si es que se cumple la cita del 31 de enero, sería ganancia…Mientras tanto, en la CDMX, antes DF, la NATURALEZA acaba de dar una muestra de su fuerza, al abrir una profunda hendidura, zanja o como se deba llamar, por donde se ha hundido, esfumado, desaparecido una gran cantidad de AGUA, que afecta YA a miles de capitalinos. Es tiempo YA, de que alguna AUTORIDAD, tome cartas en el asunto para ir planeando la forma de CONTROLAR o DISMINUIR el crecimiento de la INMENSA urbe, donde cada día hay más habitantes que pelean de alguna manera, por los empleos, las escuelas, las viviendas, los alimentos… Y para acabarla de … el VOLCÁN de COLIMA a ratos y desde antes, el POPOCATÉPETL, dejan sentir su terrible fuerza destructiva, anunciando YA con más claridad el PELIGRO que MILLONES de personas DEBERÍAN considerar, para tomar las medidas necesarias y evitar una debacle total. Agréguele usted a todo esto, la ENORME CORRUPCIÓN que afecta al país, incluyendo, desde luego a los “ex – gobernantes” de Oaxaca y verá que hay mucho por hacer, para que nuestros hijos y nietos puedan sobrevivir por algunos años más. Sin olvidar lo que causan las marchas, los plantones, el ACOSO laboral de algunos “directivos” escolares de Oaxaca.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García